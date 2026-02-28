قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خامنئي تحت النار.. تدمير قصر مرشد إيران ومصيره غامض بعد الهجوم الإسرائيلي
بعد تطورات الأحداث بالمنطقة.. الحكومة تتابع موقف مخزون الأرصدة من السلع الغذائية
رواتب تصل لـ 40 ألف جنيه.. شروط وطريقة التقديم في وظائف وزارة العمل
هل سيحاسب الرجل على عدم حجاب زوجته؟.. الإفتاء تجيب
سعر الذهب في مصر يقفز 200 جنيه مع بدء الهحوم على إيران
أذان المغرب عاشر أيام رمضان.. اعرف هتفطر إمتى حسب محافظتك
الضربات تهز إسرائيل.. إيران تطلق 35 صاروخا باليستيا ضد دولة الاحتلال
السعودية تدين اعتداء إيران على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
موعد ومكان جنازة الفنانة الراحلة إيناس الليثي
ارتباك حركة الطيران بمطار دبي الدولي .. توقف مؤقت لإقلاع وهبوط الرحلات
الحكم ولا يفرق.. شوبير يثير الجدل قبل مواجهة الأهلي وزد
دعوة إيرانية لانعقاد مجلس الأمن.. وبيان للخارجية السعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جوري بكر : المواجهة أمام شقيقي من أكثر المشاهد اللى بحبها

جوري بكر
جوري بكر
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة جوري بكر، بعد كواليس مسلسل “الست موناليزا” الذى يعرض حاليا فى رمضان وتحدثت بشكل خاص عن مشهد المواجهة أمام شقيقيها.  

وقالت جوري بكر في لقاؤها مع MBC: من أكتر المشاهد اللي أنا بحبها لما اكتشفت خيانة أخويا، حيست إني بتكلم بجد مع أخ من إخواتي، فتخيل لما تضرب في ضهرك من أكتر حد قريب ليك، المشهد من كتر ما أنا حسيته حسيت إنه حقيقي وممكن يحصلي كده من أقرب حد ليا.

جوري بكر تتعرض للحسد 

من ناحية أخرى كشفت الفنانة جوري بكر عن تعرضها للحسد خلال فترة زواجها، مؤكدة أن البعض كان يعلق على حياتها بشكل لافت بسبب استقرارها الأسري ونجاحها المهني.

وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضحت جوري بكر أنها كانت تسمع عبارات مثل: "دي متجوزة وعندها طفل وناجحة في الشغل"، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص قد يحسدون الإنسان حتى على أبسط الأشياء، قائلة إن هناك من يحسد على الضحكة نفسها.

وأضافت أن النجاح والاستقرار قد يثيران مشاعر سلبية لدى البعض، لكنها تحرص دائمًا على التركيز في حياتها وعملها، وعدم الالتفات إلى مثل هذه الأمور.

وأثارت تصريحات جوري بكر تفاعلًا واسعًا بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين متعاطف مع حديثها عن الحسد، وبين من يرى أن النجاح بطبيعته يجذب الانتقادات.

جوري بكر أعمال جوري بكر أفلام جوري بكر الفنانة جوري بكر مسلسل الست موناليزا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايناس الليثي

من الإذاعة إلى الدراما.. وفاة إيناس الليثي تترك حالة من الحزن

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

عمرو أديب

التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان

طائرة منكوبة

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

الاهلي

5 غيابات مؤثرة بـ الأهلي قبل مباراة زد في الدوري المصري

المتهم

بمستشفى العباسية.. حبس المتهم بدهس مواطنين بسيارة العلم الإسرائيلي

كامويش

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

سيف زاهر

الأندية تستغل الجماهير.. سيف زاهر يوضح أزمة تذاكر الأهلي وزد بالدورى

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

وزيرة الإسكان تتابع سير العمل بالحدائق المركزية "النهر الأخضر" والحي السكني الخامس بالعاصمة الجديدة

شاندير اليكتريك

شنايدر إلكتريك تستعرض حلول الطاقة الذكية خلال قمة الابتكار للشرق الأوسط وأفريقيا في أبوظبي

جانب من الحدث

خالد عباس يصطحب رئيس وزراء السودان والوفد المرافق في جولة تفقدية بالعاصمة الجديدة

بالصور

حملات مرورية مكثفة لضبط سيارات السرفيس والملاكي المخالفة بمدينة الزقازيق

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

بورش كايين
بورش كايين
بورش كايين

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

المزيد