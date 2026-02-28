جوري بكر : المواجهة أمام شقيقي من أكثر المشاهد اللى بحبها

كشفت الفنانة جوري بكر، بعد كواليس مسلسل “الست موناليزا” الذى يعرض حاليا فى رمضان وتحدثت بشكل خاص عن مشهد المواجهة أمام شقيقيها.

وقالت جوري بكر في لقاؤها مع MBC: من أكتر المشاهد اللي أنا بحبها لما اكتشفت خيانة أخويا، حيست إني بتكلم بجد مع أخ من إخواتي، فتخيل لما تضرب في ضهرك من أكتر حد قريب ليك، المشهد من كتر ما أنا حسيته حسيت إنه حقيقي وممكن يحصلي كده من أقرب حد ليا.

جوري بكر تتعرض للحسد

من ناحية أخرى كشفت الفنانة جوري بكر عن تعرضها للحسد خلال فترة زواجها، مؤكدة أن البعض كان يعلق على حياتها بشكل لافت بسبب استقرارها الأسري ونجاحها المهني.

وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضحت جوري بكر أنها كانت تسمع عبارات مثل: "دي متجوزة وعندها طفل وناجحة في الشغل"، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص قد يحسدون الإنسان حتى على أبسط الأشياء، قائلة إن هناك من يحسد على الضحكة نفسها.

وأضافت أن النجاح والاستقرار قد يثيران مشاعر سلبية لدى البعض، لكنها تحرص دائمًا على التركيز في حياتها وعملها، وعدم الالتفات إلى مثل هذه الأمور.

وأثارت تصريحات جوري بكر تفاعلًا واسعًا بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين متعاطف مع حديثها عن الحسد، وبين من يرى أن النجاح بطبيعته يجذب الانتقادات.