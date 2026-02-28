قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

رحيل إيناس الليثي.. ما المرض المتسبب فى وفاتها ؟

إيناس الليثي
إيناس الليثي
أحمد إبراهيم

أعلنت الفنانة زينب العبد وفاة الفنانة الشابة إيناس الليثي، وذلك عبر منشور على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عبرت فيه عن صدمتها وحزنها الشديد لفقدان صديقتها المقربة.

وكتبت زينب العبد، في منشورها: “إنا لله وإنا إليه راجعون، أنا بجد مش قادرة أصدق يا إيناس، أنا مش مستوعبة، أنا مخضوضة، مش قادرة أقوم من مكاني، لا حول ولا قوة إلا بالله، أختى وصاحبتي ماتت، إيناس الليثى ماتت”.

أعلنت عدد من وسائل الإعلام أن الوفاة نتجت عن هبوط حاد في الدورة الدموية وهي نائمة، وتم نقلها إلى المستشفى فور تدهور حالتها، إلا أنها فارقت الحياة.

من هي إيناس الليثي؟

بدأت إيناس الليثي مشوارها المهني في المجال الإعلامي، حيث عملت مذيعة راديو في محطة بانوراما FM، قبل أن تنتقل إلى شاشة التلفزيون عبر قناة MBC مصر، وقدمت خلالها برنامج «أحسن ناس».

ولاحقًا، انضمت إلى قناة المحور، وقدمت برنامج «الطبيب» خلال الفترة من 2014 إلى 2015.

وعلى صعيد التمثيل، شاركت الراحلة في عدد من الأعمال الدرامية، من بينها مسلسل “مملكة يوسف المغربي”، كما ظهرت ضمن شخصيات الموسم الثالث من برنامج “سيد أبو حفيظة”.

كما ضمت مسيرتها الفنية أعمالًا أخرى، منها مسلسلات “قانون عمر”، “مدرسة الحب (الجزء الثالث)”، “نوايا بريئة”، “واكلينها والعة”.

الفنانة الشابة إيناس الليثي الشابة إيناس الليثي وفاة الفنانة الشابة إيناس الليثي وفاة إيناس الليثى أعمال إيناس الليثي

