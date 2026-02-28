مي سليم:“روج أسود” يروي قصصا حقيقية مأخوذة من محاكم الأسرة.. وشعرت بحالة من الاكتئاب بعد التصوير.. حوار

مي سليم لصدى البلد :

“روج أسود” يروي قصصا حقيقية مأخوذة من محاكم الأسرة

منافستى مع رانيا يوسف وداليا مصطفى صحية

المنافسة فى رمضان لصالح الجمهور وهناك أعمال تستحق المشاهدة

التمثيل أخذ جزءًا كبيرًا من وقتى بالغناء



تخوض مي سليم تجربة جديدة ومختلفة فى عالم الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل “روج أسود”، والذى يناقش عديد من القضايا الاجتماعية المهمة التى تخص المطلقات، حيث يلقي الضوء على بعض القضايا الماخوذة من قصص حقيقية داخل اروقة محكمة الأسرة، التقينا مي سليم التى تحدثت عن هذه التجربة بعمق، وكشفت كثير من التفاصيل والأسرار عن العمل، الذى من المقرر أن يرى النور بعد رمضان.

ماذا عن ردود الفعل اتجاه العمل بعد عرضه فى رمضان ؟

سعيدة بردود الفعل التى تلقيتها على المسلسل بشكل عام، وعن دورى بشكل خاص، خاصة أن هذا العمل تأجل عرضه أكثر من مرة، وسعيدة بردود الفعل تجاه دوري تحديدا وهذا نتاج مجهود كبيرة بذلناه لتقديم عمل يحترم عقلية الجمهور ويعبر عن قضايا شائكة فى المجتمع.

ما الذي جذبك للمشاركة في مسلسل "روج أسود"؟

العمل يقدم دراما مغايرة تمامًا لما قدمته سابقًا، حيث يناقش قضايا المجتمع عبر حياة "المطلقات"، من خلال خمس شخصيات متنوعة، ويروي المسلسل قصصًا حقيقية مأخوذة من محاكم الأسرة، وهو ما أثار اهتمامي لأنني لم أسبق لي تقديم مثل هذه المواضيع العميقة التي تمس الحياة الأسرية بشكل حقيقي ومؤثر.

كيف تصفين شخصيتك في المسلسل؟

شخصية "ريم" هي من أصعب الأدوار التي قدمتها حتى الآن، وأجسد امرأة بسيطة تعاني من الصعوبات في حياتها الزوجية وتجد نفسها في محكمة الأسرة تطلب الطلاق بعد معاناة طويلة، وتتعرض الى تجارة الأعضاء، وهذا الدور حمل في طياته الكثير من الألم النفسي والضغط الاجتماعي، وأراه تحديًا حقيقيًا لي كممثلة.

هل تطلبت الشخصية تحضيرًا خاصًا منك؟

كان هناك تحضير عميق مع المخرج محمد حماقي، الذي تعاملت معه للمرة الأولى، اجتمعنا لعدة جلسات عمل قبل التصوير لتناول جوانب الشخصية النفسية والاجتماعية، كما أنني عملت على تغيير مظهري وطريقة حديثي وحركاتي لتتماشى مع التطور الذي تمر به الشخصية خلال أحداث المسلسل.

هل تأثرتِ نفسيًا بالشخصية بعد التقمص الكامل لها؟

الشخصية أخذت مني الكثير من الطاقة النفسية، وشعرت بحالة من الاكتئاب بعد التصوير، وكان الجو الهادئ في المنزل غير معتاد على أسرتي بسبب تأثري بالدراما التي جسدتها، ولم أشعر بالحاجة إلى علاج نفسي، فالشخصية قد تجسد معاناة حقيقية يتعرض لها الكثيرون في الحياة اليومية.

هناك شائعات تدعي أن المسلسل يحرض على الطلاق.. ما رأيك؟

"روج أسود" لا يسعى أبدًا للتحريض على الطلاق، بل هو عرض لقصص حقيقية من محاكم الأسرة تسلط الضوء على المعاناة النفسية والاجتماعية التي تمر بها بعض النساء في حياتهن الزوجية. هو مسلسل اجتماعي يعرض الواقع بكل تفاصيله ويعكس هموم الناس.

كيف ترين التفاعل مع زميلاتك في العمل مثل رانيا يوسف وداليا مصطفى؟

أرى أن هناك منافسة إيجابية للغاية بيننا. الجميع يضع نصب عينيه مصلحة العمل أولًا، ونسعى جميعًا لتقديم الأفضل، والأجواء في الكواليس كانت مليئة بالتعاون والمحبة، وكل شخصية من شخصياتنا تحمل قصة مستقلة تسهم في إثراء العمل.

هل كان لديك قلق من التعامل مع المخرج محمد حماقي لأول مرة؟

لم يكن لدي أي قلق، لأنني كنت على يقين بقدراته الإبداعية الكبيرة، ومحمد حماقي مخرج محترف، يعامل الجميع باحترام، ويمنح الممثلين المساحة اللازمة للتعبير عن أفكارهم في إطار العمل، كما أنه يولي اهتمامًا بكل التفاصيل الفنية ليظهر العمل في أفضل صورة.

كيف ترين المنافسة فى شهر رمضان بشكل عام ؟

أرى أن المنافسة فى رمضان لصالح الجمهور، لان هذا العام يحتوى رمضان على عدد من الأعمال الفنية المصنوعة بحرفية شديدة، والجمهور هو المستفيد الأول من هذه المنافسة الصحية.

هل يؤثر التمثيل على مسيرتك الغنائية؟

التمثيل أخذ جزءًا كبيرًا من وقتي، لكنني أعتزم العودة إلى الغناء قريبًا، ولدي مجموعة من الأغانٍ الجديدة التي سجلتها، وأتطلع أن أشارك جمهوري بها قريبًا إلى جانب أعمالي كممثلة.