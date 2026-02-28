قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فى ذكراها.. أهم المحطات الفنية فى حياة بدرية عبد الجواد

سعيد فراج

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة بدرية عبد الجواد، التي قدمت عديد من الأعمال الفنية سواء فى السينما أو التلفزيون وبرغم من ظهورها فى أدوار ثانوية إلا أن كان لها تأثيرا كبيرا. 

مسيرة بدرية عبد الجواد الفنية 

ولدت الفنانة بدرية عبدالجواد يوم 28 فبراير عام 1948، بدأت مشوارها الفني في أواخر الستينات، قدمت العديد من الأعمال السينمائية منها "على باب الوزير، حب في الزنزانة، ليلة القبض على فاطمة، تزوير في أوراق رسمية، سعد اليتيم، سلام ياصاحبي".

أعمال بدرية عبد الجواد

أهم أعمالها التليفزيونية التي شاركت فيها، "هو وهى، ليالي الحلمية، عاشت مرتين ،البخيل وأنا، نصف ربيع الآخر"، اعتزلت بدرية عبدالجواد، الفن في عام 1997، واستمرت لسنوات عديدة في الساحة الفنية فيما يقرب من 10 أعوام، ورحلت عن عالمنا الفنانة بدرية عبدالجواد يوم 2 أغسطس عام 2009 عن عمر يناهز61 عامًا.

