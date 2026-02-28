عظمة الفن المصري.. رانيا فريد شوقي تشيد بـ صناع مسلسل صحاب الأرض

أشادت الفنانة رانيا فريد شوقي، بمسلسل “صحاب الأرض” الذي يعرض في دراما رمضان، ويناقش القضية الفلسطينية.

وكتبت رانيا فريد شوقي عبر فيسبوك: “رغم كل اللي عشناه وشوفناه بعنينا على السوشيال ميديا من وجع ودمار وصور قاسية، بتيجي الدراما الحقيقية في توقيت فارق ومهم جداً عشان تنظم 'الفوضى' دي وتحولها لرسالة حية للعالم وللتاريخ مسلسل أصحاب الأرض في رمضان 2026 جاي يفتح الستار عن اللي الكاميرات مالحقتش توثقه”.

وتابعت: “​العمل ده مش مجرد دراما، دي وثيقة إنسانية حية بتدخل جوه القلوب والبيوت اللي اتهدت في فلسطين، عشان ترسخ تاريخ وجرائم الاحتلال اللي بيحاولوا يمسحوه من الذاكرة.. حكايات صمود مابتتحكيش بالأرقام، وبشر زينا بيتمسكوا بالحياة وبالجذور وسط الرماد”.

وأضافت: "​كل التقدير لـ الشركة المتحدة (United Studios) وصناع العمل إنهم اختاروا المواجهة في اللحظة الصح، وبحقائق توجع وتصحي الوعي. لما الدراما بتقدم وثيقة حق وبتحول الوجع لرسالة كرامة، وبتفضح بشاعة الظلم في قلب كل جيل جديد.. هي دي مصر، ودي عظمة الفن المصري اللي دايمًا بيفضل السند، واللسان اللي بينطق باسم فلسطين بصدق مبيعرفش يداهن، وبيحكي الحكاية زي ما هي.. بدمها، بصمودها، وبكرامتها اللي مابتنكسرش، ​الحكاية لسه مخلصتش.. وفلسطين لأصحابها، و بأذن الله هما اللي يكتبوا النهاية".