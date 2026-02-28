جددي سفرتك في رمضان .. طريقة عمل فتة سجق لوجبة الإفطار

فتة سجق من الأطباق الرئيسية التي يمكنك تجديد سفرتك في رمضان من خلال تقديمها لأفراد اسرتك على مائدة الإفطار.

قدم الشيف عمر إسماعيل، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فتة سجق، فيما يلي….

مقادير فتة سجق

● خبز شامي محمر

● سجق جاهز

● فلفل ألوان

● عصير طماطم

● دبس رمان

● هريسة شطة

● كزبرة خضراء مفرومة

● ملح وفلفل

● ثوم مفروم

● بطاطس محمرة مكعبات

طريقة تحضير فتة سجق

يشوح السجق مع الفلفل الألوان والثوم في الزيت.

في طبق التقديم يوضع الخبز والبطاطس.

ثم يضاف السجق.

يخلط عضير الطماطم مع الهريسة ويضاف.

ثم يضاف دبس الرمان.

وتقدم فتة السجق ساخنة.