قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عودة زيزو وتريزيجيه.. موعد مباراة الأهلي وزد في الدوري والقنوات الناقلة
10 كلمات تقال بعد انتهاء العشر الأوائل من رمضان.. اغتنم باقي الشهر
كيف خطط السادات لمفاجأة نصر العاشر من رمضان وخدع العالم بذكائه
ترامب:سنبدد أسطولهم البحري والجيش الأمريكي ينفذ عملية لتدمير صواريخ إيران
الشرطة الإيرانية: الوضع تحت السيطرة ولا يوجد أي سبب للقلق
كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي وزد في الدوري الممتاز
الهروب خارج إسرائيل.. العشرات يسجلون طلبات إجلاء من دولة الاحتلال
مسؤول أمريكي: نفذنا ضربات جوية وبحرية ضد إيران
ترامب: سندمر صواريخ إيران وسنقضي على برنامجها الصاروخي
عاجل| وكالة إرنا الإيرانية: الرئيس مسعود بزشكيان بخير
إطلاق 7 صواريخ.. دوي انفجارات قرب مقر إقامة المرشد الإيراني
وكالة تسنيم: إيران تستعد للانتقام ورد ساحق على الكيان الصهيوني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب محمول.. محاكمة المتهم بإنهاء حياة صديقه في البحيرة اليوم

محكمة جنايات دمنهور
محكمة جنايات دمنهور
ساندي رضا

تنظر محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة ، الدائرة 15، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم السبت، برئاسة المستشار عماد الدين حمدي قنديل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: شريف رضا صلاح الدين، أحمد كاظم سلام، محمود إبراهيم العربي، أولى جلسات محاكمة محمود.ص.ع.ا، لاتهامه بقتل صديقه مصطفى.م.ا.ي، بمدينة كفر الدوار.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر ديسمبر 2025 عندما شهد مركز كفر الدوار، واقعة مؤسفة راح ضحيتها شاب، إثر طعنه، بآلة حادة سكين، على يده صديقه، بسبب خلافات على ثمن تليفون محمول، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة، وتم العرض على جهات التحقيق.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بوصول مصطفى.م.ا.ي، مقيم بناحية السناهرة التابعة لذات المركز إلى المستشفى العام مصابًا بطعنة نافذة في الصدر وتوفى عقب وصوله مباشرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها والسلاح المستخدم. 

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه، على خلفية حدوث خلاف بينهما على ثمن تليفون محمول، وعلى أثرها طعن المتهم المجني عليه. 

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهم، وتمكن ضباط قسم شرطة كفر الدوار من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة.

وبالعرض على جهات التحقيق قررت عرض جثمان المجني عليه على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، مع التصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من أعمال الطب الشرعي، بمعرفة أهليته.

البحيرة محافظة البحيرة كفر الدوار أولى جلسات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

رسالة منحة التموين موصلتش؟ تعرف على استحقاقك بالرقم القومي دون SMS

ايناس الليثي

من الإذاعة إلى الدراما.. وفاة إيناس الليثي تترك حالة من الحزن

ريبيرو

رد فعل غير متوقع من ريبيرو بعد الحصول على حكم ضد الأهلي أمام كاس

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

حالة الطقس

. أجواء شديدة البردوة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة| تفاصيل

عمرو أديب

التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان

طارق النبراوي نقيب المهندسين

حقيقة إحالة نقيب المهندسين إلى محكمة جنح الأزبكية

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 28-2-2026

ترشيحاتنا

مي سليم

مي سليم تبهر جمهورها في أحدث ظهور برشاقتها وجمالها

بدرية عبد الجواد

فى ذكراها.. أهم المحطات الفنية فى حياة بدرية عبد الجواد

أحلام الجريتلي

فى ذكراها.. اللحظات الأخيرة فى حياة أحلام الجريتلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد