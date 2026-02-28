بسبب محمول.. محاكمة المتهم بإنهاء حياة صديقه في البحيرة اليوم

تنظر محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة ، الدائرة 15، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم السبت، برئاسة المستشار عماد الدين حمدي قنديل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: شريف رضا صلاح الدين، أحمد كاظم سلام، محمود إبراهيم العربي، أولى جلسات محاكمة محمود.ص.ع.ا، لاتهامه بقتل صديقه مصطفى.م.ا.ي، بمدينة كفر الدوار.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر ديسمبر 2025 عندما شهد مركز كفر الدوار، واقعة مؤسفة راح ضحيتها شاب، إثر طعنه، بآلة حادة سكين، على يده صديقه، بسبب خلافات على ثمن تليفون محمول، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة، وتم العرض على جهات التحقيق.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بوصول مصطفى.م.ا.ي، مقيم بناحية السناهرة التابعة لذات المركز إلى المستشفى العام مصابًا بطعنة نافذة في الصدر وتوفى عقب وصوله مباشرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها والسلاح المستخدم.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه، على خلفية حدوث خلاف بينهما على ثمن تليفون محمول، وعلى أثرها طعن المتهم المجني عليه.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهم، وتمكن ضباط قسم شرطة كفر الدوار من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة.

وبالعرض على جهات التحقيق قررت عرض جثمان المجني عليه على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، مع التصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من أعمال الطب الشرعي، بمعرفة أهليته.