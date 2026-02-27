الصحة.. تعلن اعتماد مركز طب أسنان البحيرة لمدة 3 سنوات من هيئة GAHAR

أعلنت وزارة الصحة والسكان حصول مركز طب أسنان البحيرة على الاعتماد الكامل لمدة ثلاث سنوات من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، ليصبح أول مركز أسنان تابع للوزارة يحقق هذا الإنجاز وفق معايير الجودة الوطنية المعتمدة دوليًا.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذا الاعتماد يعكس التزام الوزارة الراسخ بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، وجهودها المستمرة لتطوير خدمات طب الأسنان، ورفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية، بما يضمن تقديم رعاية آمنة ومتكاملة للمواطنين.

وأوضح أن المركز استوفى جميع متطلبات الاعتماد بعد تقييم شامل شمل: كفاءة البنية التحتية، تطبيق سياسات مكافحة العدوى، الالتزام بمعايير سلامة المرضى، تطوير نظم الإدارة والحوكمة، ودعم برامج التدريب والتعليم الطبي المستمر.

وأكدت الوزارة استمرار دعمها لتأهيل المنشآت الصحية بجميع المحافظات للحصول على الاعتماد، بهدف تعزيز مستوى الأداء وضمان استدامة جودة الخدمات المقدمة، في إطار استراتيجيتها للارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية.