قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
7 مصابين و4 مفقودين في انقلاب ميكروباص داخل ترعة أصفون بالأقصر| تفاصيل
وفاة الفنانة كيتي وهذه وصيتها
محمد الدماطي يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد الغياب عن التشجيع
100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الثانية في شهر رمضان بالمسجد الأقصى
سيناريوهات غريبة.. الأهلي طالع نازل في ترتيب جدول الدوري
عارفة عبد الرسول ضيف شرف الحلقات الأخيرة من"أب ولكن"
سكرتير بني سويف يتفقد مستجدات وسير العمل بملف التصالح خلال زيارته اليوم لمركز إهناسيا
استمرار البحث عن مفقودين في انقلاب ميكروباص بترعة أصفون بالأقصر ..صور
اكتشافات أثرية جديدة قريبا.. وزير السياحة يفتتح معرض رمسيس وذهب الفراعنة
أدعية للميت فى اليوم التاسع من رمضان.. رددها الآن وأنر قبره
عاشروا أولاد الأصول تعيشوا مرتاحين.. نهال طايل توجه رسالة للمواطنين
موعد صلاة عيد الفطر 2026 .. وعدد أيام الإجازة للعاملين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيناريوهات غريبة.. الأهلي طالع نازل في ترتيب جدول الدوري

النادي الأهلي
النادي الأهلي
القسم الرياضي

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب لمواجهة نظيره فريق زد إف سي على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وتنطلق الموقعة في تمام التاسعة والنصف مساء.

ويختتم مساء اليوم الجمعة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب تدريباته إستعدادا لمواجهة نظيره فريق زد غدا السبت فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب المركز الثالث برصيد 36 نقطة خلف الزمالك المتصدر ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 37 نقطة وبيراميدز الوصيف بنفس النقاط وبفارق الأهداف.

لا بديل عن الفوز 

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مساء غد السبت نظيره زد إف سي رافعا شعار الفوز فقط وإقتناص الثلاث نقاط من أجل الحفاظ على فرص الفريق في المنافسة على الصدارة.

وينتظر النادي الأهلي نتيجة قمة الزمالك وبيراميدز المقرر إقامتها بعد غد الأحد من أجل تحديد شكل المنافسة علي صدارة الدوري المحلي في قادم الأيام.

سيناريوهات صدارة الدوري 

ويحتل فريق الزمالك وبيراميدز صدارة جدول الترتيب برصيد 37 نقطة لكل فريق، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 36 نقطة، ما يجعل الجولة الحالية نقطة تحول في سباق اللقب.

وفي حال تحقيق النادي الأهلي الفوز أمام نظيره فريق زد سوف يرتفع رصيده إلى 39 نقطة ليتصدر ترتيب الدوري الممتاز بشكل مؤقت.

وما يعزز من صدارة النادي الأهلي ترتيب جدول الدوري الممتاز انتهاء قمة الزمالك وبيراميدز بالتعادل حيث سيرتفع رصيدهما إلى 38 نقطة لكل فريق.

وفي حال حسم أحد فريقا الزمالك وبيراميدز قمة الدوري الممتاز لصالحه فإن صراع المنافسة سوف يشتعل لاسيما وأن خسارة أي فريق يتقدم معها النادي الأهلي إلي المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الممتاز.

الأهلي زد الدوري الزمالك بيراميدز سيراميكا كليوباترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

الميراث

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

السيارة عقب الحادث

مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

ترشيحاتنا

مران الاهلي

لعبة الكراسي الموسيقية تشعل السباق إلى لقب الدوري بين الفرسان الأربعة

النادي الأهلي

شهر ونص.. الإصابة تبعد نجم سوبر عن مباريات الأهلي

النادي الأهلي

نجم سوبر يواجه شبح الرحيل عن الأهلي| تفاصيل

بالصور

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد