سيناريوهات غريبة.. الأهلي طالع نازل في ترتيب جدول الدوري

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب لمواجهة نظيره فريق زد إف سي على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وتنطلق الموقعة في تمام التاسعة والنصف مساء.

ويختتم مساء اليوم الجمعة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب تدريباته إستعدادا لمواجهة نظيره فريق زد غدا السبت فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب المركز الثالث برصيد 36 نقطة خلف الزمالك المتصدر ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 37 نقطة وبيراميدز الوصيف بنفس النقاط وبفارق الأهداف.

لا بديل عن الفوز

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مساء غد السبت نظيره زد إف سي رافعا شعار الفوز فقط وإقتناص الثلاث نقاط من أجل الحفاظ على فرص الفريق في المنافسة على الصدارة.

وينتظر النادي الأهلي نتيجة قمة الزمالك وبيراميدز المقرر إقامتها بعد غد الأحد من أجل تحديد شكل المنافسة علي صدارة الدوري المحلي في قادم الأيام.

سيناريوهات صدارة الدوري

ويحتل فريق الزمالك وبيراميدز صدارة جدول الترتيب برصيد 37 نقطة لكل فريق، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 36 نقطة، ما يجعل الجولة الحالية نقطة تحول في سباق اللقب.

وفي حال تحقيق النادي الأهلي الفوز أمام نظيره فريق زد سوف يرتفع رصيده إلى 39 نقطة ليتصدر ترتيب الدوري الممتاز بشكل مؤقت.

وما يعزز من صدارة النادي الأهلي ترتيب جدول الدوري الممتاز انتهاء قمة الزمالك وبيراميدز بالتعادل حيث سيرتفع رصيدهما إلى 38 نقطة لكل فريق.

وفي حال حسم أحد فريقا الزمالك وبيراميدز قمة الدوري الممتاز لصالحه فإن صراع المنافسة سوف يشتعل لاسيما وأن خسارة أي فريق يتقدم معها النادي الأهلي إلي المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الممتاز.