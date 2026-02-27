قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أطيب قلب عرفته.. مي عمر تعلن موعد عزاء والدها برسالة مؤثرة
ركاب التزانزيت والمسافرين داخليا.. باقات سياحية مجانية لعملاء مصر للطيران
طريقة عمل الباذنجان المخلل في رمضان
مواليد 2000 دخلوا مرحلة الانجاب .. الصحة تكشف أبرز المؤشرات السكانية
إقبال غير مسبوق بانتخابات مهندسي بورسعيد.. 12.5ألف عضو مستهدف للإدلاء بأصواتهم
عائلة في واشنطن تنجو من هجوم مسلح بإطلاق 57 رصاصة على منزلها | فيديو
7 مصابين و4 مفقودين في انقلاب ميكروباص داخل ترعة أصفون بالأقصر| تفاصيل
وفاة الفنانة كيتي وهذه وصيتها
محمد الدماطي يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد الغياب عن التشجيع
100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الثانية في شهر رمضان بالمسجد الأقصى
سيناريوهات غريبة.. الأهلي طالع نازل في ترتيب جدول الدوري
عارفة عبد الرسول ضيف شرف الحلقات الأخيرة من"أب ولكن"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم سوبر يواجه شبح الرحيل عن الأهلي| تفاصيل

النادي الأهلي
النادي الأهلي
القسم الرياضي

يواجه محمد شكري الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي شبح الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في قادم الأيام.

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب لمواجهة نظيره فريق زد إف سي على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وتنطلق الموقعة في تمام التاسعة والنصف مساء.

يأتي ذلك نظرا لمعاناة محمد شكري جراء الإصابات المتكررة فضلا عن عدم إعتماد الدانماركي ييس توروب المدير الفني على خدماته فى الآونة الأخيرة.

ويعاني محمد شكري من إصابة عبارة عن كدمة في مشط القدم تعرض لها خلال الفترة الماضية، ويخضع لبرنامج تأهيلي.

كما جاء تعاقد النادي الأهلي مع المغربي يوسف بلعمري ليشغل بجدارة مركز الظهير الأيسر في النادي الأهلي لاسيما وأنه ظهر اللاعب بشكل جيد خلال مشاركاته مع الفريق.

ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة حسم مصير محمد شكري من البقاء أو الرحيل عن صفوف الأهلي خاصة في ظل عدم مشاركته بصفة مستمرة وغيابه عن مباريات عديدة للفريق.

الأهلي يوسف بلعمري محمد شكري ييس توروب زد الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

الميراث

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

السيارة عقب الحادث

مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

ترشيحاتنا

ارشيفيه

تناولت حبوبا.. فتاة تحاول إنهاء حياتها بإحدى قرى الدقهلية

سياحة بني سويف

46 سائحا يزورون ممشى كورنيش بني سويف ضمن رحلة نيلية بين القاهرة وأسوان

خلاف على إيجار ترابيزة بلياردو.. ينهي حياة رجل بإسراء بورسعيد والأجهزة الأمنية تضبط المتهم

خلاف على إيجار ترابيزة بلياردو.. شاب ينهي حياة رجل في بورسعيد والأمن يضبط المتهم

بالصور

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد