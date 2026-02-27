نجم سوبر يواجه شبح الرحيل عن الأهلي| تفاصيل

يواجه محمد شكري الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي شبح الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في قادم الأيام.

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب لمواجهة نظيره فريق زد إف سي على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وتنطلق الموقعة في تمام التاسعة والنصف مساء.

يأتي ذلك نظرا لمعاناة محمد شكري جراء الإصابات المتكررة فضلا عن عدم إعتماد الدانماركي ييس توروب المدير الفني على خدماته فى الآونة الأخيرة.

ويعاني محمد شكري من إصابة عبارة عن كدمة في مشط القدم تعرض لها خلال الفترة الماضية، ويخضع لبرنامج تأهيلي.

كما جاء تعاقد النادي الأهلي مع المغربي يوسف بلعمري ليشغل بجدارة مركز الظهير الأيسر في النادي الأهلي لاسيما وأنه ظهر اللاعب بشكل جيد خلال مشاركاته مع الفريق.

ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة حسم مصير محمد شكري من البقاء أو الرحيل عن صفوف الأهلي خاصة في ظل عدم مشاركته بصفة مستمرة وغيابه عن مباريات عديدة للفريق.