قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيتي والريال الأبرز.. موعد مباريات دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة ودراجة نارية في بني مزار بالمنيا
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 27-2-2026
دعاء الإفطار اليوم العاشر من رمضان.. ردّد أفضل الدعوات وقت الاستجابة
حبس المتهم بإطلاق النار وحرق سيارة وجرار زراعي في دار السلام بسوهاج
فرق الهلال الأحمر تنتشر على معبر رفح لتقديم الخدمات اللازمة للجرحى الفلسطينيين
لمدة 8 ساعات.. غدا السبت انقطاع مياه الشرب عن منطقة الكوبري العالي بالمنيا
ضبط المتهم بإطلاق الرصاص وحرق سيارة وجرار زراعي في دار السلام بسوهاج
محافظ البحر الأحمر يتابع انتخابات نقابة المهندسين ويشدد على الشفافية
السفير الأمريكي السابق بكابول يطالب بالتوصل لحل دبلوماسي بين باكستان وأفغانستان
شوبير يطرح تساؤلا بشأن بطل دوري أبطال أوروبا.. تفاصيل
دار الإفتاء: الأرملة تقضي عدتها بمنزل الزوجية وذمة المرأة المالية مستقلة شرعًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حال عدم التوصل لاتفاق نووي.. تأهب عسكري أمريكي إسرائيلي لضرب إيران

إيران
إيران
البهى عمرو

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، في تقرير، تصاعد الترتيبات الأمنية وحالة التأهب العسكري الأمريكي – الإسرائيلي، في ظل تكهنات بإمكانية توجيه ضربات وشيكة إلى إيران، مع استمرار الغموض بشأن فرص التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران حول البرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين.

وأوضح التقرير، أن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت أن من بين سيناريوهات التصعيد المحتملة اتجاه الولايات المتحدة إلى زيادة حجم قواتها المنتشرة في تل أبيب، بالتعاون مع إسرائيل لتوفير الدعم اللوجستي، بما يشمل ترتيبات الإمداد بالطاقة والغذاء وتنسيق الجاهزية العملياتية.

وتزامنت هذه التطورات مع وصول 20 طائرة تزويد بالوقود أمريكية إلى إسرائيل، إضافة إلى حاملة طائرات أمريكية  عقب مغادرتها شرق البحر المتوسط قرب جزيرة كريت. ويرى محللون أن هذه التحركات تمثل رسالة ضغط قوية على طهران، بأن خيار الضربة العسكرية بات أقرب من أي وقت مضى.

في سياق متصل، تحدثت تقارير أمريكية عن تقليص عدد عناصر مقر الأسطول الأمريكي الخامس إلى الحد الأدنى اللازم، تمهيدًا لإعادة تموضع احترازي تحسبًا لأي تطورات عسكرية محتملة في المنطقة، كما أعلنت وحدة أمريكية متخصصة في تشغيل المسيّرات الهجومية جاهزيتها للمشاركة في أي عملية محتملة، حال صدور أوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببدء الهجوم.

ومع استمرار جميع الأطراف في تعزيز جاهزيتها العسكرية، تتصاعد المخاوف من انزلاق الشرق الأوسط إلى مواجهة جديدة واسعة النطاق، في وقت لا تزال فيه الدبلوماسية تُطرح بوصفها الخيار المفضل لتجنب مزيد من التصعيد والحفاظ على استقرار المنطقة.

اتفاق نووي إيران القاهرة الإخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

الميراث

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

السيارة عقب الحادث

مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

ترشيحاتنا

أسعار الذهب

أسعار الذهب في الإمارات اليوم .. عيار 21 بـ 557 درهمًا

راندة المنشاوي

"الإسكان" تعد تقريراً عن أبرز أنشطتها خلال أسبوع

أسعار العملات الأجنبية

سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم 27-2-2026

بالصور

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمشة زى المطاعم

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش

نشرة المرأة والمنوعات| أفضل وقت لتناول الفيتامينات في رمضان.. فواكه غنية بحمض الفوليك تحمي الجنين

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد