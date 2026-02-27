مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة ودراجة نارية في بني مزار بالمنيا

لقى شخص مصرعه، فيما أُصيب آخر، في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة بخارية بطريق إحدى قرى مركز بني مزار شمال المنيا، تم نقل الجثة والمصاب للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بوقوع حادث سير إثر تصادم سيارة ربع نقل بدراجة نارية بطريق إحدى قرى مركز بني مزار .

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن السيارة الربع نقل اصطدمت بدراجة نارية كان يستقلها شخصان في طريقهما إلى قرية حلوة، ما أسفر عن وفاة قائد الدراجة النارية، ويدعى طه. م. ك 38 سنه ومقيم بإحدى قرى مركز بني مزار، وإصابة محمود. ك. ا 30 سنه والمقيم بالقرية نفسها.

تم نقل الجثمان والمصاب إلى المستشفى ال، حيث أودعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، فيما جرى تحويل المصاب إلى المستشفى الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. كما تم التحفظ على سائق السيارة بمركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثمان من خلال مفتش الصحة، تبين أن سبب الوفاة يرجع إلى كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ نتيجة ارتطام الرأس بجسم صلب، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.