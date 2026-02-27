قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

برفقة زوجته .. إمام عاشور في أحدث ظهور | شاهد

إمام عاشور
إمام عاشور
باسنتي ناجي

شارك نجم الأهلي اللاعب إمام عاشور صور جديدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال خاصية الاستوري.

إمام عاشور 

وظهر إمام عاشور في الصور رفقة زوجته من أحد عزومات الشهر المبارك رمضان.

وكان قد كشف طارق السيد عن توقيع غرامة مالية على إمام عاشور غير معلنة بسبب السهر في أحد الأماكن.

وقال السيد، في لايف بثه عبر صفحته: “وليد صلاح الدين، المدير الرياضي للنادي الأهلي، وقع عقوبة جديدة غير معلنة على إمام عاشور 250 ألف جنيه بسبب السهر في إحدى الخيم الرمضانية”.

ويعتبر إمام عاشور من العناصر الأساسية في تشكيلة الأهلي، حيث يلعب دورًا محوريًا في خط الوسط، ويساهم في التحكم في الإيقاع الدفاعي والهجومي للفريق. 

ومع ارتفاع قيمته السوقية وظهور عروض من الخارج، ترى الإدارة ضرورة تأمين مستقبله داخل النادي، سواء فنيًا أو ماليًا، للحفاظ على قوة الفريق في الموسم المقبل والمنافسات الكبرى.

إمام عاشور الاهلي زوجة إمام عاشور

