الحكومة تنجح في تحصيل 126.102 مليار جنيه ضرائب من الموظفين في 7 أشهر

نجحت وزارة المالية في تحصيل مبلغ 126.102 مليار جنيه في صورة ضرائب من الوظائف في مصر وذلك في الفترة من يوليو حتي يناير 2026/2025 الجاري بزيادة تبلغ 35.502 مليار جنيه على أساس سنوي.

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن ارتفاع حصيلة الايرادات الضريبية في أول 7 شهور من العام المالي الجاري إلي 1.47تريليون جنيه مقابل 1.071 تريليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق.

وبلغت حصيلة الضرائب التي حصلتها الحكومة عن بنود غير التوظف نحو 69 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي يناير من العام المالي الجاري بعد أن كانت 47.51 مليار جنيه في نفس الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

وبلغت حصيلة الضرائب علي أرباح شركات الأموال نحو 260.8 مليار جنيه مقابل 171.91 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي يناير 2026.

وسجل إجمالي ضرائب الأرباح الرأسمالية 711 مليون جنيه مقابل 529 مليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق.

وبلغت حصيلة الضرائب على الممتلكات نحو 247.04 مليار جنيه بعد أن كانت 190.234 مليار جنيه في يوليو حتي يناير 2026.