الأرصاد تحذر: استمرار انخفاض الحرارة .. والأجواء شديدة البرودة غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد خلال الطقس غدا، استمرار في الانخفاض الملحوظ بدرجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وفقًا لما رصدته الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا، يكون شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلًا للبرودة نهارًا على معظم المناطق، وشديد البرودة ليلًا، مع فرص لتكوّن الصقيع على المزروعات في مناطق من وسط سيناء.

درجات الحرارة غدا

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس غدا، بمختلف الأنحاء، تكون كالتالي:

– القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 درجة للعظمى و10 درجات للصغرى.

– فيما تسجل السواحل الشمالية 17 للعظمى و12 للصغرى.

– أما شمال الصعيد فتبلغ العظمى 19 درجة والصغرى 8 درجات.

– بينما تسجل جنوب الصعيد 23 درجة للعظمى و10 درجات للصغرى.

كما تشير التوقعات خلال الطقس غدا، إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة قد تمتد إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة بنسبة حدوث تقترب من 20%.

الطقس غدا السبت

وتنشط الرياح خلال الطقس غدا، على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وحذرت هيئة الأرصاد، من استمرار اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 50 و60 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من مترين إلى ثلاثة أمتار.

وناشدت الجهات المعنية المواطنين اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع متابعة التحديثات الدورية لحالة الطقس.