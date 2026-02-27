قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لا تعايرني ولا أعايرك .. رد فعل صادم من نجم الزمالك على حكم الفيفا ضد الأهلي
أحمد عبد الحميد: كزبرة موهوب ويستحق البطولة.. والسوشيال ميديا تظلم وتضلل أحيانًا
هل يجوز استخدام لصقات النيكوتين في نهار رمضان؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
أغرب مكافأة | شركة تمنح موظفيها 26 مليون دولار نقدا : خذ ما تستطيع حمله
كهربائية بالكامل.. الكشف عن ولينج MINI بتصميم صغير الحجم
ترامب: لدينا أعظم جيش في العالم.. وأتمنى عدم استخدامه ضد إيران
عفاف رشاد: ألغيت سفري بسبب دروي في المداح 6| خاص
السكة الحديد: تشكيل لجنة لفحص القطار 977 بعد خروج عربتين عن القضبان بالأقصر
كم باقى على عيد الفطر 2026 فى مصر؟.. الحسابات الفلكية تحدد
السكك الحديدية: خروج عربة عن القضبان بقطار الأقصر – القاهرة دون إصابات
المشرف على الرواق الأزهري: مولانا الإمام الأكبر بخير وبوافر الصحة والعافية
مواصفات أودي E5 سبورتباك الجديدة.. وهذا سعرها عالميًا
محافظات

السكة الحديد: تشكيل لجنة لفحص القطار 977 بعد خروج عربتين عن القضبان بالأقصر

هيئة السكة الحديد تقرر تشكيل لجنة لفحص القطار 977 بعد الواقعة بالأقصر
هيئة السكة الحديد تقرر تشكيل لجنة لفحص القطار 977 بعد الواقعة بالأقصر
شمس يونس

أكد مصدر مطلع بهيئة السكة الحديد أن الهيئة قررت تشكيل لجنة فنية عاجلة لفحص القطار رقم 977 الإسباني، الذي خرجت عربتين منه عن القضبان أثناء مروره بمنطقة مزلقان الجراش في الأقصر، للتعرف على أسباب الواقعة بشكل دقيق.

وأوضحت المصادر أن اللجنة ستقوم بمعاينة العربتين وفحص حالة القضبان وأنظمة التشغيل في موقع الحادث، وإعداد تقرير شامل يوضح الأسباب الفنية والإجراءات الوقائية لتجنب تكرار الحوادث مستقبلاً.

كان القطار قد خرج جزئيا عن المسار دون وقوع أي إصابات بين الركاب أو طاقم التشغيل، وتم التعامل الفوري مع الواقعة وتأمين الركاب، مع بدء رفع العربتين وإعادة تأهيل المسار لضمان انتظام حركة القطارات على خط أسوان القاهرة.

الاقصر اخبار الاقصر قطار الاقصر

