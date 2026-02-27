السكة الحديد: تشكيل لجنة لفحص القطار 977 بعد خروج عربتين عن القضبان بالأقصر

أكد مصدر مطلع بهيئة السكة الحديد أن الهيئة قررت تشكيل لجنة فنية عاجلة لفحص القطار رقم 977 الإسباني، الذي خرجت عربتين منه عن القضبان أثناء مروره بمنطقة مزلقان الجراش في الأقصر، للتعرف على أسباب الواقعة بشكل دقيق.

وأوضحت المصادر أن اللجنة ستقوم بمعاينة العربتين وفحص حالة القضبان وأنظمة التشغيل في موقع الحادث، وإعداد تقرير شامل يوضح الأسباب الفنية والإجراءات الوقائية لتجنب تكرار الحوادث مستقبلاً.

كان القطار قد خرج جزئيا عن المسار دون وقوع أي إصابات بين الركاب أو طاقم التشغيل، وتم التعامل الفوري مع الواقعة وتأمين الركاب، مع بدء رفع العربتين وإعادة تأهيل المسار لضمان انتظام حركة القطارات على خط أسوان القاهرة.