قرار بشأن المتهم بالتلويح بسلاح أبيض لزوجته وأهلها في القطامية

قررت جهات التحقيق، سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالسب على زوجته، والتلويح لها بسلاح أبيض، أسفل العقار محل سكن أهليتها في القاهرة.

وكشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالسب على زوجته، والتلويح بسلاح أبيض أسفل العقار محل سكن أهليتها بالقاهرة.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 19 فبراير الجاري، تبلغ لقسم شرطة القطامية بالقاهرة، بحدوث مشاجرة بين طرف أول (والد زوجة الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، ونجله - مقيمان بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس)، طرف ثانٍ (الظاهر بمقطع الفيديو، وأحد أصدقائه)؛ لخلافات أسرية بينهم، تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر؛ ما أدى إلى إصابة الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى وقتِ لاحق توجه الظاهر بمقطع الفيديو إلى مسكن أهلية زوجته، وتعدى عليهم بالسب، والتلويح بسلاح، دون حدوث تشابك، فأمكن ضبطه، وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.