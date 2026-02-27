قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أطيب قلب عرفته.. مي عمر تعلن موعد عزاء والدها برسالة مؤثرة
ركاب التزانزيت والمسافرين داخليا.. باقات سياحية مجانية لعملاء مصر للطيران
طريقة عمل الباذنجان المخلل في رمضان
مواليد 2000 دخلوا مرحلة الانجاب .. الصحة تكشف أبرز المؤشرات السكانية
إقبال غير مسبوق بانتخابات مهندسي بورسعيد.. 12.5ألف عضو مستهدف للإدلاء بأصواتهم
عائلة في واشنطن تنجو من هجوم مسلح بإطلاق 57 رصاصة على منزلها | فيديو
7 مصابين و4 مفقودين في انقلاب ميكروباص داخل ترعة أصفون بالأقصر| تفاصيل
وفاة الفنانة كيتي وهذه وصيتها
محمد الدماطي يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد الغياب عن التشجيع
100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الثانية في شهر رمضان بالمسجد الأقصى
سيناريوهات غريبة.. الأهلي طالع نازل في ترتيب جدول الدوري
عارفة عبد الرسول ضيف شرف الحلقات الأخيرة من"أب ولكن"
أخبار العالم

بقوة 4.7 درجة .. زلزال يضرب منطقة شماخينسكي بأذربيجان

زلزال
زلزال
محمود نوفل

أعلنت خدمة الزلازل في أذربيجان تسجيل زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر في منطقة شماخينسكي على بعد 120 كيلومترا من العاصمة باكو.

وفي صباح اليوم الجمعة ؛ أعلن ‏المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل تسجيل زلزال بقوة 5.5 درجة ضرب بنجلاديش.

فيما سجلت المراصد الزلزالية التابعة للمركز الوطني لعلم الزلازل بمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران وقوع زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر في منطقة قصر شيرين بمحافظة كرمانشاه قرب الحدود مع العراق.

وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، رصدت وقوع الزلزال في تمام الساعة 7:21 صباحًا (بالتوقيت المحلي) من يوم الجمعة .

ولفتت التقارير الى أن، مركز الزلزال كان على بُعد 11 كيلومترا من قصر شيرين، و33 كيلومترا من "سربل ذهاب"، و 49 كيلومترا من جيلان غرب.

أذربيجان زلزال مقياس ريختر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بنجلاديش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

الميراث

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

السيارة عقب الحادث

مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

ترشيحاتنا

دوري أبطال أوروبا

ديربيات قوية ومثيرة في دور الـ16 في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا

مران الاهلي

لعبة الكراسي الموسيقية تشعل السباق إلى لقب الدوري بين الفرسان الأربعة

النادي الأهلي

شهر ونص.. الإصابة تبعد نجم سوبر عن مباريات الأهلي

بالصور

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

