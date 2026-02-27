بقوة 5.5 درجات .. زلزال يضرب بنجلاديش

أعلن ‏المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل تسجيل زلزال بقوة 5.5 درجة ضرب بنجلاديش.

فيما سجلت المراصد الزلزالية التابعة للمركز الوطني لعلم الزلازل بمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران وقوع زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر في منطقة قصر شيرين بمحافظة كرمانشاه قرب الحدود مع العراق.

وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، رصدت وقوع الزلزال في تمام الساعة 7:21 صباحًا (بالتوقيت المحلي) من يوم الجمعة .

ولفتت التقارير الى أن، مركز الزلزال كان على بُعد 11 كيلومترا من قصر شيرين، و33 كيلومترا من "سربل ذهاب"، و 49 كيلومترا من جيلان غرب.