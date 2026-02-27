قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

موعد صلاة الجمعة اليوم.. كل مواقيت الصلاة 27 فبراير 2026

موعد صلاة الجمعة اليوم
شيماء جمال

موعد صلاة الجمعة اليوم 27 فبراير 2026 و9 رمضان 1447... يكثر البحث عنه عبر محرك البحث جوجل، لحرص المسلمين على اغتنام ثانى جمعة فى شهر رمضان المبارك والذهاب مبكرا للمسجد للحصول على الثواب العظيم، لذلك سنذكر لكم مواعيد الصلوات اليوم فى عدد من المحافظات.


موعد صلاة الجمعة فى القاهرة 12 و8 دقائق مساء.


مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجْر    ٤:٥٧ ص
الشروق    ٦:٢٣ ص
صلاة الظُّهْر    ١٢:٠٨ م
صلاة العَصر    ٣:٢٥ م
صلاة المَغرب    ٥:٥٣ م
صلاة العِشاء    ٧:١٠ م
 

مواقيت الصلاة في الجيزة

صلاة الفجْر    ٤:٥٨ ص
الشروق    ٦:٢٥ ص
صلاة الظُّهْر    ١٢:٠٩ م
صلاة العَصر    ٣:٢٦ م
صلاة المَغرب    ٥:٥٤ م
صلاة العِشاء    ٧:١١ م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجْر    ٥:٠٢ ص
الشروق    ٦:٣٠ ص
صلاة الظُّهْر    ١٢:١٣ م
صلاة العَصر    ٣:٢٩ م
صلاة المَغرب    ٥:٥٧ م
صلاة العِشاء    ٧:١٥ م

عجائب الصلاة على النبي ثانى جمعة فى رمضان

1. امتثال أمر الله بالصلاة عليه.

2. موافقته سبحانه وتعالى في الصلاة عليه.

3. موافقة الملائكة في الصلاة عليه.

4. حصول عشر صلوات من الله تعالى.

5. أن يرفع له عشر درجات.

6. يكتب له عشر حسنات.

7. يمحى عنه عشر سيئات.

8. ترجى إجابة دعوته.

9. أنها سبب لشفاعته صلى الله عليه وسلم.

10. أنها سبب لغفران الذنوب وستر العيوب.

11. أنها سبب لكفاية العبد ما أهمه.

12. أنها سبب لقرب العبد منه صلى الله عليه وسلم.

13. أنها تقوم مقام الصدقة.

14. أنها سبب لقضاء الحوائج.

15. أنها سبب لصلاة الله وملائكته على المصلي.

16. أنها سبب زكاة المصلي والطهارة له.

17. أنها سبب لتبشير العبد بالجنة قبل موته.

18. أنها سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة.

19. أنها سبب لردّه صلى الله عليه وسلم على المصلي عليه.

20. أنها سبب لتذكر ما نسيه المصلي عليه صلى الله عليه وسلم.

عجائب الصلاة على النبي أول جمعة فى رمضان

21. أنها سبب لطيب المجلس وألا يعود على أهله حسرة يوم القيامة.

22. أنها سبب لنفي الفقر عن المصلي عليه صلى الله عليه وسلم.

23. أنها تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلى عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم.

24. نجاته من دعائه عليه برغم أنفه إذا تركها عند ذكره صلى الله عليه وسلم.

25. أنها تأتي بصاحبها على طريق الجنة وتخطئ بتاركها عن طريقها.

26. أنـها تنجـي من المجلس الذي لا يذكر فيه اسم الله ورسوله صلى الله عليـه وسلم.

27. أنها سبب لتمام الكلام الذي ابتدئ بحمد الله والـصلاة على رسولـه صلى الله علـيه وسلم.

28. أنها سبب لفوز العبد بالجواز على الصراط.

29. أنه يخرج العبد عن الجفاء بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم.

30. أنها سبب لإلقاء الله تعالى الثناء الحسن على المصلي عليه صلى الله عليه وسلم بين السماء والأرض.

31. أنها سبب رحمة الله عز وجل.

32. أنها سبب البركة.

33. أنها سبب لدوام محبته صلى الله عليه وسلم وزيادتها وتضاعفها، وذلك من عقود الإيمان لا يتم إلا به.

34. أنها سبب لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم للمصلي عليه صلى الله عليه وسلم.

35. أنها سبب لهداية العبد وحياة قلبه.

36. أنها سبب لعرض المصلي عليه صلى الله عليه وسلم وذكره عنده صلى الله عليه وسلم.

37. أنها سبب لتثبيت القدم على الصراط.

38. تأدية الصلاة عليه لأقل القليل من حقه صلى الله عليه وسلم وشكر نعمة الله التي أنعم بها علينا.

39. أنها متضمنة لذكر الله وشكره ومعرفة إحسانه.

40. من أعظم الثمرات وأجل الفوائد المكتسبات بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم انطباع صورته الكريمة في النفس.

