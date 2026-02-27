لتعزيز التنسيق الإقليمي.. اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والسعودية

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، اتصالاً هاتفياً مع الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين.

تعزيز العلاقات الثنائية

خلال الاتصال، أشاد الوزيران بعمق الروابط الأخوية بين مصر والسعودية في مختلف المجالات، مؤكدين الحرص على تطوير التعاون والبناء على الزخم الإيجابي في العلاقات، والذي تجسد مؤخراً في زيارة رئيس الجمهورية إلى المملكة يوم 23 فبراير 2026 ولقائه مع ولي العهد السعودي رئيس الوزراء.

كما ناقشا التحضيرات لعقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين، لتعزيز التعاون الاستراتيجي على مختلف المستويات.

التنسيق حول التطورات الإقليمية

تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية، مؤكدين على أولوية خفض التصعيد واحتواء التوترات، وتغليب الحوار والمسارات الدبلوماسية.

وشمل النقاش تطورات السودان وقطاع غزة وليبيا ومنطقة القرن الأفريقي، والجهود المشتركة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.