قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبراء الضرائب: مصر اقتربت من الاكتفاء الذاتي في السكر.. لكن المصانع تعاني
موعد خسوف القمر الكلي في رمضان 2026
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي
لتعزيز التنسيق الإقليمي.. اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والسعودية
تحريات وتفريغ كاميرات.. تحقيقات موسعة في دهس مهندس مواطنين بسيارة العلم الاسرائيلي
الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة
لماذا تتصاعد المواجهات بين أفغانستان وباكستان مجددًا؟ | تقرير
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي والشعب بذكرى نصر العاشر من رمضان
الزراعة: التوسع في المنافذ لضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار وتخفيضات 30%
الأهلي يليه بيراميدز.. تصنيف أندية العالم بالاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء
إخلاء سبيل طرفي مشاجرة إلقاء سيدة في ترعة بالبحيرة
مفاوضات النووي الإيراني.. بدر عبد العاطي يتواصل مع عراقجي وغروسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لتعزيز التنسيق الإقليمي.. اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والسعودية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
نوال السيد

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، اتصالاً هاتفياً مع الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين.

تعزيز العلاقات الثنائية

خلال الاتصال، أشاد الوزيران بعمق الروابط الأخوية بين مصر والسعودية في مختلف المجالات، مؤكدين الحرص على تطوير التعاون والبناء على الزخم الإيجابي في العلاقات، والذي تجسد مؤخراً في زيارة رئيس الجمهورية إلى المملكة يوم 23 فبراير 2026 ولقائه مع ولي العهد السعودي رئيس الوزراء.

كما ناقشا التحضيرات لعقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين، لتعزيز التعاون الاستراتيجي على مختلف المستويات.

التنسيق حول التطورات الإقليمية

تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية، مؤكدين على أولوية خفض التصعيد واحتواء التوترات، وتغليب الحوار والمسارات الدبلوماسية.

وشمل النقاش تطورات السودان وقطاع غزة وليبيا ومنطقة القرن الأفريقي، والجهود المشتركة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان مصر والسعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

زيزو

فرج عامر يثير الجدل: سيناريو زيزو يتكرر في يناير

اشرف اباظة

وفاة أشرف وجيه أباظة نجل ليلى مراد

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

السيارة عقب الحادث

مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي

ترشيحاتنا

الطريق الحر

وزير النقل يتفقد مشروع إنشاء طريق حر من بنها حتى المنصورة | صور

التعليم العالي

وزير التعليم العالي يجتمع بعدد من رؤساء الجامعات الأهلية لمتابعة انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعديلات الهياكل التنظيمية بالوزارة

بالصور

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد