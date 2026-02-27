روبليف يتأهل لنصف نهائي بطولة دبي الحرة للتنس للمرة الخامسة

تأهل الروسي أندري روبليف، المصنف الخامس في بطولة دبي الحرة للتنس للرجال من فئة 500 نقطة، إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على الفرنسي آرثر ريندركنيش بمجموعتين دون رد 6-2 و6-4، في مباراة ربع النهائي التي أقيمت على الملعب الرئيسي في استاد سوق دبي الحرة للتنس.



واحتاج روبليف، المصنف 18 عالمياً وبطل نسخة 2022، إلى 75 دقيقة فقط لحسم المواجهة، مقدماً أداء متوازناً جمع بين القوة والدقة، حيث سجل 19 ضربة ناجحة مقابل 11 خطأ مباشراً فقط، ليحافظ على سجله المثالي في المواجهات المباشرة أمام ريندركنيش رافعاً إياه إلى أربعة انتصارات دون مقابل.



وبهذا التأهل، بلغ اللاعب الروسي نصف النهائي في دبي للمرة الخامسة في مسيرته، ليصبح ثالث لاعب فقط يحقق هذا الإنجاز في تاريخ البطولة الممتد لـ 34 عاماً، إلى جانب السويسري روجيه فيدرر والصربي نوفاك ديوكوفيتش.



وأوضح روبليف عقب اللقاء، أن أسلوب منافسه السريع فرض عليه التركيز على الضربات الأولى في كل نقطة، مشيراً إلى أن نجاحه في الضغط مبكراً ومنع ريندركنيش من السيطرة على التبادلات كان مفتاح الفوز، خاصة بعد مواجهة مرهقة في الدور السابق امتدت لثلاث مجموعات.

ويخوض روبليف بذلك ثالث نصف نهائي له هذا الموسم، بعد وصوله إلى المربع الذهبي في هونغ كونغ والدوحة، معززاً بدايته القوية لعام 2026.



وفي مواجهة نصف النهائي، يلتقي روبليف مع الهولندي تالون غريكسبور، الذي حجز مقعده بعد فوزه على التشيكي ياكوب مينشيك بنتيجة 6-3 و3-6 و6-2 في مباراة قوية.