انتخابات مهندسي القاهرة.. إقبال ملحوظ على عملية التصويت

شهدت انتخابات المهندسين بالقاهرة، إقبالًا ملحوظا من المهندسين، فور فتح باب الاقتراع في العاشرة صباحًا، حيث توافد مئات المهندسين من جميع الشُّعب الهندسية على مقر الاقتراع بإستاذ القاهرة، للمشاركة في الانتخابات.

وبفضل العملية التنظيمية الجيدة، تتم عملية الاقتراع بسهولة ويسر تحت إشراف قضائي كامل.

وأوضح الدكتور أحمد فوزي- رئيس لجنة انتخابات نقابة مهندسي القاهرة، أن المقر الانتخابي يضم مساحات انتظار (باركنيج) واسعة لاستيعاب سيارات المهندسين، مع تصميم مسارات حركية مُنَظَّمة تبدأ من لحظة الدخول، وصولًا إلى الخيام المخصصة للتصويت، وذلك لمنع أي شكل من أشكال التكدس.

وأضاف: "أولينا اهتمامًا كبيرًا بالجانب المعلوماتي، حيث تم نشر محتوى مرئي يوضِّح للمهندسين مسارات الوصول وحركة الدخول والخروج،

كما تم تزويد المقر بعدد كبير من أجهزة الحاسب الآلي لضمان سرعة تسجيل البيانات إلكترونيًّا، تيسيرا على المهندسين، بما يضمن سيولة الحركة خلال اليوم الانتخابي.