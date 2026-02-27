قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة الفنانة كيتي وهذه وصيتها
محمد الدماطي يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد الغياب عن التشجيع
100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الثانية في شهر رمضان بالمسجد الأقصى
سيناريوهات غريبة.. الأهلي طالع نازل في ترتيب جدول الدوري
عارفة عبد الرسول ضيف شرف الحلقات الأخيرة من"أب ولكن"
سكرتير بني سويف يتفقد مستجدات وسير العمل بملف التصالح خلال زيارته اليوم لمركز إهناسيا
استمرار البحث عن مفقودين في انقلاب ميكروباص بترعة أصفون بالأقصر ..صور
اكتشافات أثرية جديدة قريبا.. وزير السياحة يفتتح معرض رمسيس وذهب الفراعنة
أدعية للميت فى اليوم التاسع من رمضان.. رددها الآن وأنر قبره
عاشروا أولاد الأصول تعيشوا مرتاحين.. نهال طايل توجه رسالة للمواطنين
موعد صلاة عيد الفطر 2026 .. وعدد أيام الإجازة للعاملين
دوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي وريال مدريد أبرز مواجهات الربع النهائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

استمرار البحث عن مفقودين في انقلاب ميكروباص بترعة أصفون بالأقصر ..صور

البحث عن مفقودين في الأقصر
البحث عن مفقودين في الأقصر
شمس يونس


تواصل فرق الإنقاذ النهري جهودها المكثفة للبحث عن مفقودين في حادث انقلاب ميكروباص داخل ترعة أصفون أمام قرية الرياينة التابعة لمركز أرمنت جنوب محافظة الأقصر، بعدما سقطت السيارة في المياه وعلى متنها 11 راكبا وسط تضارب في الأنباء حول عدد الضحايا.
 

وشهد موقع الحادث توافد أعداد كبيرة من الأهالي الذين تجمعوا على جانبي الترعة، بينما نزل بعض الشباب إلى المياه للمشاركة في محاولات البحث والإنقاذ، في مشهد يعكس حالة التكاتف بين أبناء القرية، بالتزامن مع وصول سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية.


وأكدت مصادر مطلعة أن عمليات التمشيط مستمرة داخل محيط الحادث للتأكد من عدم وجود أي مفقودين، خاصة مع صعوبة الرؤية داخل المياه واندفاع السيارة إلى منحدر ترابي قبل استقرارها جزئيا داخل الترعة.


فيما جرى نقل المصابين الذين تم انتشالهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجار حصر الأعداد النهائية للمصابين والمتوفين.

الاقصر اخبار الاقصر حادث الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

الميراث

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

السيارة عقب الحادث

مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

ترشيحاتنا

روان الغابة

أداء استثنائي.. محمود عبد الشكور يشيد بروان الغابة في "أصحاب الأرض"

عمرو دياب

بالتفاصيل .. «نقصاك القعدة» لعمرو دياب تتصدر إعلانات رمضان بمليار و557 مليون مشاهدة

على قد الحب

أحداث مشتعلة في الحلقة التاسعة من «على قد الحب».. تفاصيل

بالصور

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد