استمرار البحث عن مفقودين في انقلاب ميكروباص بترعة أصفون بالأقصر ..صور



تواصل فرق الإنقاذ النهري جهودها المكثفة للبحث عن مفقودين في حادث انقلاب ميكروباص داخل ترعة أصفون أمام قرية الرياينة التابعة لمركز أرمنت جنوب محافظة الأقصر، بعدما سقطت السيارة في المياه وعلى متنها 11 راكبا وسط تضارب في الأنباء حول عدد الضحايا.



وشهد موقع الحادث توافد أعداد كبيرة من الأهالي الذين تجمعوا على جانبي الترعة، بينما نزل بعض الشباب إلى المياه للمشاركة في محاولات البحث والإنقاذ، في مشهد يعكس حالة التكاتف بين أبناء القرية، بالتزامن مع وصول سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية.



وأكدت مصادر مطلعة أن عمليات التمشيط مستمرة داخل محيط الحادث للتأكد من عدم وجود أي مفقودين، خاصة مع صعوبة الرؤية داخل المياه واندفاع السيارة إلى منحدر ترابي قبل استقرارها جزئيا داخل الترعة.



فيما جرى نقل المصابين الذين تم انتشالهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجار حصر الأعداد النهائية للمصابين والمتوفين.