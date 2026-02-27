الكشف عن عقوبات الجولة التاسعة عشر من دوري nile

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة التاسعة عشر من المرحلة الأولى، طبقًا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.

جاءت العقوبات على النحو التالي:

توقيع غرامة مالية على فريق كهرباء الإسماعيلية قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على عدد ستة بطاقات صفراء في نفس المباراة.

، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف صامويل أمادي، لاعب فريق سموحة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمود أحمد محمد أحمد الزنفلي، لاعب فريق حرس الحدود، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف إبراهيم عبد الحكيم محمد سيد عامر، لاعب فريق حرس الحدود، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ بسبب حصوله على الإنذار الثالث.