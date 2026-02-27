الكشف عن عقوبات الجولة التاسعة عشر من دوري nile

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة التاسعة عشر من المرحلة الأولى، طبقًا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.
جاءت العقوبات على النحو التالي:
مباراة كهرباء الإسماعيلية وطلائع الجيش:
- إيقاف محمد السيد خليل أبو العنين، لاعب فريق كهرباء الإسماعيلية، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.
- توقيع غرامة مالية على فريق كهرباء الإسماعيلية قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على عدد ستة بطاقات صفراء في نفس المباراة.
مباراة الجونة والمقاولون:
- إيقاف مروان محسن فهمي ثروت جمال الدين، لاعب فريق الجونة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.
مباراة سموحة والأهلي :
- إيقاف صامويل أمادي، لاعب فريق سموحة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.
مباراة حرس الحدود وإنبي :
- إيقاف محمود أحمد محمد أحمد الزنفلي، لاعب فريق حرس الحدود، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.
- إيقاف إبراهيم عبد الحكيم محمد سيد عامر، لاعب فريق حرس الحدود، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ بسبب حصوله على الإنذار الثالث.
- إيقاف محمود علي سيد العربي عبد السميع، لاعب فريق حرس الحدود، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.
مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي :
- إيقاف محمود محمد حسان، عامل مهمات فريق سيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه؛ بسبب الطرد وتم توجيه لفت نظر له وتوقيع عقوبه مالية 5000 جنيه بسبب دخول أرض الملعب للاعتراض.
- توجيه لفت نظر لفريق سيراميكا كليوباترا وتوقيع غرامة مالية على الفريق قيمتها 100 ألف جنيه بسبب الانسحاب المؤقت ثم استئناف اللعب مرة أخرى.
مباراة غزل المحلة وبيراميدز:
- إيقاف عبد الرحيم مصطفى عبد الرحيم، لاعب فريق غزل المحلة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.
- إيقاف علاء عبد العال الأمين، المدير الفني لفريق غزل الملحة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ بسبب حصوله على الإنذار الثالث.
مباراة البنك الأهلي وفاركو :
- توقيع غرامة مالية على فريق فاركو قيمتها 10000 جني بسبب تأخر نزول الفريق قبل بدء الشوط الثاني.
مباراة بتروجت والاتحاد :
- إيقاف سيكو سونكو لاعب فريق بتروجت مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.
- إيقاف عبد الرحمن مجدي صبحي محمد لاعب فريق الاتحاد مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.
- إيقاف سيفيور إيزاك لاعب فريق الاتحاد مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على إنذارين في نفس المباراة.
- إيقاف إسلام عادل إبراهيم محمود مدير الكرة لفريق الاتحاد مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد للأعتراض.
- منع عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لفريق الاتحاد من مرافقة الفريق ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم ومساعديه.
مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile لموسم 2025-2026، الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.