أيمن سليم: روج أسود يلقى إعجاب الجمهور رغم محدودية المشاهدات

كشف المؤلف أيمن سليم، عن ردود الأفعال الإيجابية التي يحققها مسلسل «روج أسود» منذ عرض الحلقة الأولى، مؤكدًا أن التعليقات الأخيرة كانت مفاجئة بالنسبة له، خاصة تلك الصادرة عن سيدات يشاركن تجاربهن الشخصية، وهو ما اعتبره مؤشرًا على نجاح العمل الفني حتى وإن لم يحقق نسب مشاهدة مرتفعة.

وأشار أيمن سليم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «إحنا لبعض» على قناة صدى البلد، إلى حبه لكل بطلات المسلسل الخمس.

وأكد سليم، أن هناك علاقة سابقة تجمعه ببعضهن، خاصة الفنانة داليا مصطفى ومي سليم، تعود إلى تعاونهم في مسلسل «حواديت الشانزليزيه»، ما أسهم في انسجام فريق العمل ونجاح التفاعل مع الجمهور.