توك شو

فلسطيني من قلب غزة: مسلسل "صحاب الأرض" يجسد معاناتنا في القطاع وحصار الاحتلال لنا

غزة
غزة
عادل نصار

تحوّل مسلسل "صحاب الأرض" إلى وثيقة حقيقية للتاريخ، ليتجاوز كونه عملًا دراميًا عابرًا ضمن خريطة الموسم الرمضاني، لتجسيد واقع حقيقي عاشه ملايين الفلسطينيين، فمنذ الإعلان الأول عن العمل، أثار جدلًا واسعًا، وفرض نفسه على محركات البحث قبل حتى انطلاق عرضه.

تحدث مواطن فلسطيني عن مسلسل "صحاب الأرض" خلال تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، مشيدًا بفكرته ومضمونه، مؤكدًا أنه من الأعمال الدرامية الرائعة التي تجسد بصورة واقعية معاناة الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة. 

وأوضح أن المسلسل يعكس تفاصيل المعاناة اليومية التي يعيشها الفلسطينيون، سواء خلال فترات المجاعة، أو الحصار، أو الحرب، أو النزوح، معتبرًا أن فكرة "الأمانة" في العمل تعبّر بصدق عن الواقع الذي يعيشه الأهالي.

وأشار إلى التأثير الكبير للإعلام المصري، لا سيما من خلال قنوات مثل القاهرة الإخبارية، مؤكدًا أن هذا التأثير يمتد إلى العالمين العربي والغربي. وأعرب عن أمله في أن تتم ترجمة المسلسل إلى لغات أخرى، حتى تصل الرسالة إلى مختلف شعوب العالم، ويتمكنوا من فهم حقيقة ما يعانيه الشعب الفلسطيني

العمل الذي يتناول جانبًا من وقائع الترهيب والتنكيل بالفلسطينيين بدا كأنه شوكة في ظهر الاحتلال الإسرائيلي، بعدما نقل بالصوت والصورة ما يحاول العدو طمسه أو تزييفه، فاشتعلت ردود الفعل، وخرجت هجمات رسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان أبرزها من إيلا واوية، المتحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، التي انتقدت العمل علنًا، في مشهد عكس حجم القلق الذي أثاره المسلسل.

غزة قطاع غزة صحاب الأرض

