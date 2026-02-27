تقارب المليار.. ليفربول يحقق إيرادات قياسية

أعلن نادي ليفربول، اليوم الجمعة، عن تحقيق إيرادات قياسية بلغت 703 ملايين جنيه إسترليني للعام المنتهي في مايو 2025، وهو الموسم الذي توّج فيه بلقبه العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتصدر النادي، الذي تصدّر قائمة ديلويت كأعلى أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ربحًا، قائمة الأرباح الصافية بعد خصم الضرائب، حيث حقق ربحًا قدره 8 ملايين جنيه إسترليني، مع ارتفاع ملحوظ في إيرادات الإعلام وأيام المباريات والإيرادات التجارية، في حين شهدت تكاليف الموظفين والإدارة ارتفاعًا كبيرًا أيضًا.

ارتفعت إيرادات ليفربول الإعلامية بمقدار 60 مليون جنيه إسترليني لتصل إلى 264 مليون جنيه إسترليني. كما شهدت إيرادات أيام المباريات زيادة قدرها 14 مليون جنيه إسترليني، وإيرادات تجارية قدرها 15 مليون جنيه إسترليني.

لكن التكاليف الإدارية ارتفعت بمقدار 57 مليون جنيه إسترليني، وتكاليف الموظفين بمقدار 42 مليون جنيه إسترليني.

وأضاف ليفربول في بيان له: "شهدت عدة فئات أخرى من التكاليف نموًا بنسبة تتجاوز 10% في السنوات الأخيرة، مما أثر على