قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمقدم 15%.. رابط حجز شقق الإسكان الفاخر 2026 عبر موقع بنك التعمير والإسكان
رامز جلال لـ غادة عادل: إحنا هنفرفشك ونعنشك وهتاخدي دش كمان
شاهد شعائر صلاة العشاء والتراويح من الحرمين في ليلة 11 رمضان| بث مباشر
مسلسل إفراج يتصدر تريند X بالحلقة 9.. تارا عماد تمنح عمرو سعد فرصة جديدة
مشروع قانون .. إنشاء هيئة وطنية جديدة لرعاية المصريين بالخارج
من مران ليفربول.. محمد صلاح ينشر صورا جديدة له
المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد قرار منع منظمات الإغاثة في غزة
فلسطيني من قلب غزة: مسلسل "صحاب الأرض" يجسد معاناتنا في القطاع وحصار الاحتلال لنا
جلسة ساخنة بالكونجرس.. هيلاري كلينتون تهربت من الإجابة عن 12 سؤالا بشأن إبستين
وزير الخارجية لـ ويتكوف : ضرورة تسريع تنفيذ ترتيبات غزة وإعادة الإعمار
نادي جامعة حلوان يطلق فعاليات رياضية وثقافية ويعلن عن دورة رمضانية
صدى البلد.. سؤال اليوم التاسع من رمضان بمسابقة نورانيات قرآنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل المداح 6 الحلقة 10.. يتصدر التريند بعد صدمة حمادة هلال

مسلسل المداح 6
مسلسل المداح 6
سعيد فراج

تصدر مسلسل المداح، مؤشرات البحث تريند على موقع اكس -تويتر سابقًا- بعد الأحداث الساخنة التي شهدتها الحلقة العاشرة من المسلسل بعد عرضها أمس الخميس. 

وشهدت الحلقة العاشرة من مسلسل المداح 6، تطورات في الأحداث بعدما  تلقي صابر (حمادة هلال) صدمة جديدة بلغز «البلياتشو»

مسلسل المداح 6 الحلقة 10 

شهدت الحلقة العاشرة من أحداث مسلسل "المداح 6 - أسطورة النهاية"، بطولة النجم حمادة هلال، تحولات درامية كبرى حملت العديد من المفاجآت.

بدأت أحداث الحلقة بمواجهة حاسمة داخل دار رعاية الفتيات، حيث نجح حمادة هلال في تخليص الطفلة "جهاد" من مس شيطاني عنيف، مستخدما الرقية الشرعية والزمرد النوري الذي عثر عليه لمساعدتها.

وفي جانب آخر، اشتدت الحرب الروحية بظهور "دليلة" التي نبهت صابر لسر "مرآة الحمام"، بينما واصل الجن "قزح" (فتحي عبد الوهاب) ألاعيبه الخبيثة بزرع الشك والوقيعة بين الشقيقتين منال ورحاب (دنيا عبدالعزيز وهبة مجدي)، موهما الأولى بأن شقيقتها هي سبب طلاقها ودمار حياتها.

ومع تعقد الموقف قانونيا بإبلاغ مديرة الدار للوزارة عن دخول حمادة هلال الدار دون إذن، استعان المداح بالجن "موت" (حمزة العيلي) ليدخل الدار متخفيا، ليكتشف عبر المرآة لغزا جديدا؛ حيث وصفت الطفلة جهاد رؤيتها لما تراه وهو عبارة عن شخص في هيئة "بلياتشو" غامض يتحكم في الأطفال.

كما تشهد الحلقة ظهور يسرا اللوزي التي تلتقي بتامر شلتوت وتطلب منه مساعدة صابر ويؤكد لها أن الحرب اشتدت عليه من الجن، ويوافق على طلبها ويؤكد لها أنه لن يترك صابر المداح.

واختتمت الحلقة بمشهد يحبس الأنفاس، حين كشفت المرآة عن هوية الضحية المطلوبة، وهو مدرس الطفلة جهاد، ليبقى صابر في سباق مع الزمن لمنع وقوع جريمة قتل وشيكة، مؤكدا أن الصراع بين الخير والشر قد وصل إلى ذروته.

مسلسل المداح 6

"المداح 6" من بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حمزة العيلي، مفيد عاشور، علاء مرسي، خالد أنور، عفاف رشاد، جمال عبد الناصر، وفاتن سعيد، والعمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج. 

المداح مسلسل المداح 6 مسلسل المداح حمادة هلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد إجراء عملية جراحية

الميراث

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

أحمد عبدالقادر

عرض مؤجل.. الزمالك يرد علي ضمه ونجم الأهلي يناور| القصة كاملة

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

ترشيحاتنا

جانب من الحلقة

غادة عادل في رامز ليفل الوحش : عملت عمليتين تجميل واحدة في وشي والتانية المونجارو

جانب من الحلقة

رامز جلال عن غادة عادل : كانت حياتها زي اللوز وبعدها اتطلقت وبقت سنجل مازر

جانب من الحلقة

رامز جلال عن غادة عادل : جوزها رفع شعار الطلاق وهي ما صدقت

بالصور

أفضل وقت لتناول مكملات الحديد في رمضان لزيادة الامتصاص وتجنب الأعراض الجانبية

أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمشة زى المطاعم

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش

نشرة المرأة والمنوعات| أفضل وقت لتناول الفيتامينات في رمضان.. فواكه غنية بحمض الفوليك تحمي الجنين

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد