إزالة الإشغالات والباعة الجائلين بشارع الجلاء..واللجنة المصرية تدعم غزة وسط انسحاب المنظمات الدولية.. أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

اللجنة المصرية تدعم غزة غذائياً وإنسانياً وسط انسحاب المنظمات الدولية

أكد عوض الغنام، مراسل اكسترا نيوز من معبر رفح، أن اللجنة المصرية تلعب دورًا محوريًا في دعم قطاع غزة، خصوصاً مع انسحاب عدد كبير من المنظمات الدولية بسبب قيود الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار «الغنام» إلى أن المصابين والجرحى الفلسطينيين يتم نقلهم يوميًا من غزة إلى الأراضي المصرية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث يتولى فريق العمل استقبالهم وإجلاؤهم سريعًا إلى المستشفيات المتخصصة حسب حالتهم الصحية.



تسببوا في غلق مستشفى الولادة.. إزالة الإشغالات والباعة الجائلين بشارع الجلاء



أكد الكاتب الصحفي وائل فايز، أن محافظ القاهرة يواصل جهوده لإزالة العشوائيات من الشوارع حفاظًا على المظهر الحضاري للعاصمة، مشيرًا إلى أن المحافظ شدد على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء في الشارع لمتابعة الأوضاع ميدانيًا، وهناك توجيهات فورية بإزالة إشغالات شارع الجلاء.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المحافظ يتجول بنفسه في الشوارع لليوم الثاني على التوالي، مؤكدًا أنه لن يسمح بعودة العشوائيات مرة أخرى، حرصًا على إعادة الانضباط وإعطاء الطريق حقه.

أيمن سليم: روج أسود يلقى إعجاب الجمهور رغم محدودية المشاهدات

كشف المؤلف أيمن سليم، عن ردود الأفعال الإيجابية التي يحققها مسلسل «روج أسود» منذ عرض الحلقة الأولى، مؤكدًا أن التعليقات الأخيرة كانت مفاجئة بالنسبة له، خاصة تلك الصادرة عن سيدات يشاركن تجاربهن الشخصية، وهو ما اعتبره مؤشرًا على نجاح العمل الفني حتى وإن لم يحقق نسب مشاهدة مرتفعة.

وأشار أيمن سليم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «إحنا لبعض» على قناة صدى البلد، إلى حبه لكل بطلات المسلسل الخمس.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 27 فبراير 2026

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الجمعة 27 فبراير 2026.

حالة الطقس اليوم الجمعة 27 فبراير 2026

العظمى

القاهرة 19

الإسكندرية 18

شرم الشيخ 24

مطروح 16

أسوان 24



مؤلف روج إسود: في ناس بتدفع علشان مسلسلاتها تنجح على السوشيال ميديا



أكد أيمن سليم، مؤلف مسلسل «روج إسود»، أنه لن ينظم مسابقات للترويج للمسلسل كما يحدث في بعض الأعمال الأخرى، قائلًا: «هناك مسلسلات تدفع أموال من أجل تحقيق نجاح على مواقع التواصل الاجتماعي قبل عرض العمل، وهذا يُعد نوعًا من توجيه الجمهور، لكنها تفشل في الواقع».

الصيام مفيد لأصحاب هذه الأمراض.. جمال شعبان يوضح

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن من الأشياء المهمة في رمضان مواعيد تناول الأدوية، موضحًا أن هناك بعض الحالات المرضية يحذر صيامها، وهناك بعض الحالات يكون الصيام مفيدا لها.

وأضاف الدكتور جمال شعبان، خلال تقديمه برنامجه «حتى يتبين»، أن مرضى الضغط المرتفع، ومرضى السكري من النوع الثاني، ومرضى الكوليسترول، ومرضى السرطان أصحاب الحالة المستقرة، جميعهم يكون الصيام مفيدًا لهم.

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي

يؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الجمعة، في ذكرى العاشر من رمضان، بمسجد المشير طنطاوي، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومجموعة من الوزراء.

الزراعة: التوسع في المنافذ لضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار وتخفيضات 30%

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن التوسع في منافذ بيع السلع يمثل خطوة اقتصادية لها أثر اجتماعي وإنساني بامتياز، موضحًا أن الهدف ليس فقط خفض الأسعار ولكن ضبط آليات السوق وزيادة المعروض لمحاربة أي ممارسات احتكارية، في إطار الدور الوطني للوزارة في دعم الأمن الغذائي وتوفير السلع للمواطنين.

وأوضح جاد، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن الوزارة كثفت من طرح المنتجات عبر المنافذ الثابتة المنتشرة في القاهرة ومديريات الزراعة بالمحافظات، إلى جانب إطلاق أسواق موسمية مثل «أهلًا رمضان» بالتعاون مع وزارة التموين والمحافظين، فضلًا عن الدفع بسيارات متنقلة تصل إلى الميادين العامة والمناطق النائية، مشيرا إلى أن أكثر من 80% من السلع المطروحة هي من إنتاج الوزارة مباشرة، ما يتيح تخفيضات لا تقل عن 20% وتصل إلى 30% في بعض المنتجات.



في أيام الرحمة| كيف تغتنم نفحات العشر الأوائل من رمضان؟.. فيديو

أكد الشيخ سيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن شهر رمضان ليس موسمًا عابرًا، بل فرصة حقيقية للتغيير والتقرب إلى الله، مشيرًا إلى أن الغاية من الصيام ليست الامتناع عن الطعام والشراب فقط، وإنما بلوغ درجة التقوى وتهذيب النفس والارتقاء الروحي.

وأضاف سيد عرفة خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» ويقدمه محمد جوهر وأحمد دياب، أن الآيات التي تحدثت عن فريضة الصيام في سورة البقرة أكدت أن الهدف منها هو تحقيق التقوى، مستشهدًا بقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام كما كُتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون»، موضحًا أن رمضان موسم رحمة ومغفرة وعتق من النيران.

من غير توتر أو عصبية.. 5 نصائح لتقليل الكافيين خلال الصيام| فيديو



حذرت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بجامعة القاهرة، من الإفراط في تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والمياه الغازية، خاصة خلال شهر رمضان، لما تسببه من أعراض انسحابية مزعجة أثناء الصيام، أبرزها الصداع والإرهاق والعصبية الزائدة.

وقالت نهلة عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» ويقدمه محمد جوهر وأحمد دياب، إن كثيرين يعانون في الأيام الأولى من رمضان بسبب اعتمادهم اليومي على جرعات مكثفة من المشروبات المنبهة، موضحة أن الشعور بالصداع والتوتر وتقلب المزاج خلال الصيام غالبًا ما يكون نتيجة التوقف المفاجئ عن الكافيين.