قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم صيام من أصبح جنبًا وهل يصح صومه؟.. الإفتاء تجيب
ناقد رياضي يفجر مفاجأة بشأن حكم مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا
مش قصده.. القبض على موظف خلع كشاف إضاءه من داخل قطار
قيادي بـ حماس: اللجنة المصرية بغزة أنهت فوضى المساعدات.. و«أصحاب الأرض» يجسد الواقع
تناولوا كنافة بالعسل.. إصابة 4 أشخاص بتسمم غذائي في سوهاج
هل يجوز الصيام عن المتوفى الذي لم يقضِ أيامه؟.. دينا أبو الخير تجيب| فيديو
احقنوا الدمـ اء.. أول تعليق من حماس على التوترات بين باكستان وأفغانستان
هتفرحنا وتوصل كأس العالم.. الدردير يوجه رسالة لنادي الزمالك
مصر تتابع بقلق بالغ التطورات بين باكستان وأفغانستان وتدعو إلى التهدئة
الشرطة أنقذت المهندس من الأهالي.. سيارة تحمل علم إسرائيل تدهس الناس بكرداسة | القصة الكاملة
الصحة: فحص 9.3 مليون طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى حديثي الولادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

في أيام الرحمة| كيف تغتنم نفحات العشر الأوائل من رمضان؟.. فيديو

الشيخ سيد عرفة
الشيخ سيد عرفة
البهى عمرو

أكد الشيخ سيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن شهر رمضان ليس موسمًا عابرًا، بل فرصة حقيقية للتغيير والتقرب إلى الله، مشيرًا إلى أن الغاية من الصيام ليست الامتناع عن الطعام والشراب فقط، وإنما بلوغ درجة التقوى وتهذيب النفس والارتقاء الروحي.

وأضاف  سيد عرفة خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» ويقدمه محمد جوهر وأحمد دياب، أن الآيات التي تحدثت عن فريضة الصيام في سورة البقرة أكدت أن الهدف منها هو تحقيق التقوى، مستشهدًا بقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام كما كُتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون»، موضحًا أن رمضان موسم رحمة ومغفرة وعتق من النيران.

وأوضح أن الأحاديث النبوية الشريفة بيّنت فضل الشهر الكريم، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه»، وكذلك «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه»، إضافة إلى فضل ليلة القدر، مؤكدًا أن هذه الهدايا الربانية تعكس سعة رحمة الله بعباده وحرصه على مغفرة ذنوبهم ورفع درجاتهم.

وأشار إلى أن من قصّر في استغلال العشر الأوائل من رمضان لا ينبغي أن ييأس، فباب الرحمة ما زال مفتوحًا، وما تبقى من الشهر فرصة للتعويض والاجتهاد في الطاعات، لافتًا إلى أن رمضان يمثل محطة إيمانية لرفع الدرجات وتكفير السيئات، وأن إدراك الشهر في حد ذاته نعمة تستوجب الشكر والعمل.

وبيّن أن التقوى تعني العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثوابه، وترك معصيته على نور منه خشية عقابه، مؤكدًا أن الصيام يدرّب المسلم على هذه المعاني، ويجعله أكثر قربًا من ربه، وأكثر استعدادًا للاستقامة بعد انقضاء الشهر الفضيل.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن رمضان فرصة للتجارة مع الله التي لا تبور، وأن اغتنام أيامه ولياليه بالعبادة والدعاء والعمل الصالح هو الطريق الحقيقي لنيل المغفرة ورفعة الدرجات في الدنيا والآخرة.  

الأزهر رمضان الصيام صدى البلد الشيخ سيد عرفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

زيزو

فرج عامر يثير الجدل: سيناريو زيزو يتكرر في يناير

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

اشرف اباظة

وفاة أشرف وجيه أباظة نجل ليلى مراد

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

ترشيحاتنا

كارثة في متجر جوجل بلاي.. خطأ واحد كشف ملايين الصور والبيانات الحساسة

كارثة في متجر جوجل بلاي.. خطأ واحد كشف ملايين الصور والبيانات الحساسة

تاتا Punch EV

بتصميم رياضي صغير.. تاتا تقدم سيارتها Punch EV الجديدة كليا | صور

Samsung Galaxy S26 Ultra

سامسونج تكشف "وحش الأداء".. 5 ميزات تجعل Galaxy S26 Ultra ملك أندرويد الجديد

بالصور

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد