عمرة رمضان.. رانيا منصور رفقة ابنتها توانا من الحرم المكي

شاركت الفنانة رانيا منصور، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على انستجرام، من الحرم المكي.

وظهرت رانيا منصور رفقة ابنتها أثناء اداء العمرة، وعلقت: “عمرة رمضان انا وبنتي نعمة بحمد ربنا عليها العمر كله”.

يُذكر أن رانيا منصور حققت حضورًا لافتًا في الفترة الأخيرة من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية التي نالت استحسان الجمهور والنقاد.

وكانت قد انضمت الفنانة رانيا منصور إلى فريق عمل مسلسل "كارثة طبيعية" لتقدّم أحد الأدوار المميزة كضيفة شرف، في ظهور مميز .

ظهرت رانيا منصور في المسلسل حيث تجسد شخصية مذيعة

أعربت رانيا منصور عن سعادتها بالمشاركة، مؤكدة أن الدور جذاب ومختلف، إلى أن تعاونها مع صناع العمل جاء في أجواء مفعمة بالاحترافية.