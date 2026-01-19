رانيا منصور تخطف الأنظار بصورة جديدة برفقة ابنتها من داخل مسجد تاريخي

نشرت الفنانة رانيا منصور صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، ظهرت خلالها برفقة ابنتها، أثناء زيارتهما لأحد المساجد التاريخية ذات الطراز المعماري المميز، حيث سيطرت الأجواء الروحانية على المشهد.

وخطفت رانيا منصور الأنظار بإطلالة محتشمة وأنيقة، بينما بدت ابنتها بإطلالة بسيطة نالت إعجاب المتابعين، الذين تفاعلوا مع الصورة معبرين عن إعجابهم بالعفوية والدفء العائلي الذي ظهر في اللقطة.





وحظيت الصورة بتفاعل واسع من الجمهور، الذين أشادوا بجمال المكان وأناقة الثنائي، متمنين لهما دوام السعادة



يُذكر أن رانيا منصور حققت حضورًا لافتًا في الفترة الأخيرة من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية التي نالت استحسان الجمهور والنقاد.