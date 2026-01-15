رانيا منصور تستعرض أناقتها في تركيا بهذه الإطلالة.. شاهد

حرصت الفنانة رانيا منصور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها في تركيا.

إطلالة رانيا منصور في تركيا

تألقت رانيا منصور في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بنطلونا باللون الأسود مع معطف مميز مصنوع من الفرو الأسود الذي زاد من أناقتها.

انتعلت رانيا منصور حذاء باللون الأسود مع حقيبة يد متوسطة الحجم باللون الأبيض، ولم تبالغ في الإكسسوارات، ولكنها اعتمدت على نظارة شمس متناسقة مع وجهها واتسمت بأنها ذات إطار باللون الأبيض.

ومن الناحية الجمالية، بدت رانيا منصور بشعرها البني، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.