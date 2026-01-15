بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

شاركت الفنانة يارا السكري جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وأثارت يارا السكرى الجدل على السوشيال ميديا بعد ظهورها الملفت بفستان احمر نارى كشف عن قوامها الممشوق و خصرها المنحوت.

وتتميز يارا بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وشاركت الفنانة يارا السكرى جمهورها بلحظات روحانية من رحلتها إلى الأراضي المقدسة، أثناء أداءها لمناسك العمرة، معبّرة عن امتنانها وسعادتها بهذه الزيارة المباركة.

ونشرت يارا السكرى عبر خاصية «"ستوري" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام “ مجموعة صور أرفقتها رسالة مؤثرة قالت فيها: "يارب لك الحمد أنك جبرت قلبي بزيارة بيتك الكريم”.