لبس العيد شتوي ولا صيفي.. الأرصاد ترد وتكشف عن حالة الطقس

تشهد البلاد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها الطبيعية خلال هذه الفترة من العام، بالتزامن مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس واستقرار نسبي في الأحوال الجوية.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن قيم درجات الحرارة بدأت منذ أمس واليوم، ترتفع إرتفاعات طفيفة، وتعود إلى المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، إلى جانب زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، فى ظل وجود إمتداد مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا.

وأضافت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن اليوم العظمي على القاهرة الكبري نهارا تصل ما بين ال21 إلى 22 درجة، وبالتالي الطقس يميل للدفء فى المحافظات الشمالية، ويكون أكثر دفئا فى محافظات الصعيد، وتصل الحرارة فى الأقصر وأسوان إلى 24 و25 درجة مئوية.

وتابعت أن درجات الحرارة الصغري ليلا بدأت تتحسن وترتفع ولكن ليس بالشكل الكبير، حيث من المتوقع أن تتراوح الصغري ما بين ال10 وال12 درجة في القاهرة الكبري، وما بين ال8 وال10 درجات فى محافظات شمال الصعيد، لافتة إلي أن الطقس ليلا شديد البرودة، خاصة فترة الليل المتأخر أو الصباح الباكر.

وأشارت إلى أن هناك شبورة مائية خلال فترات الصباح الباكر، وكانت كثيفة اليوم فى بعض الاماكن، وأسفرت فى إنخفاض الرؤية الأفقية، خاصة فى المنطقة الغربية، ولكنها ليست مؤثرة على حركة المرور، وتختفي سريعا مع سطوع أشعة الشمس.

ولفتت إلى أن فرص الأمطار اليوم ضعيفة وخفيفة، خاصة فى الاماكن الساحلية، ولا يوجد أى قلق من أى ظواهر جوية شديدة، متابعة أن الأسبوع القادم لا يوجد أى ارتفاعات فى الطقس ملحوظ، وأغلبها تصل إلى 23 العظمي على القاهرة الكبري، وتستمر حتي نهايات شهر رمضان، وبالتالي لبس العيد يكون شتوي.