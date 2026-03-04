ارتفاع تدريجي بالحرارة.. تحذيرات من الشبورة والصقيع في طقس اليوم الأربعاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن طقس اليوم الأربعاء، سيشهد استمرار الارتفاع الطفيف والتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء، وشديد البرودة ليلا، كما توجد فرص لتكوين الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.



حالة الطقس فى القاهرة

من المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء إلى دافئ نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد ومائل للدفء على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد إلى شديد البرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، أن هناك احتمالية انتشار شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق، إلى جانب فرص ضعيفة جدا لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على جنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف وإتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.



أما خليج السويس، فيكون معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاث أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

فيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، على محافظات ومدن مصر

القاهرة 21 11

العاصمة الجديدة 20 10

6 أكتوبر 20 10

كفر الشيخ 19 08

المنصورة 20 10

الزقازيق 21 10

شبين الكوم 20 10

طنطا 20 10

دمياط 19 12

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 22 09

السويس 21 10

العريش 19 11

رفح 18 09

رأس سدر 22 10

كاترين 14 02

الطور 22 12

طابا 18 10

شرم الشيخ 24 14

الغردقة 23 13

الاسكندرية 20 11

العلمين 19 10

مطروح 19 11

السلوم 18 10

سيوة 21 08

سفاجا 22 13

مرسى علم 24 14

الشلاتين 26 16

حلايب 22 18

أبو رماد 23 16

الفيوم 21 09

بني سويف 22 09

المنيا 22 08

أسيوط 23 07

سوهاج 24 09

قنا 25 11

الأقصر 26 11

أسوان 26 12

الوادى الجديد 25 12

أبوسمبل 25 12