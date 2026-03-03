وفقًا لتوقعات الأرصاد.. محافظ البحيرة توجه برفع درجة الاستعداد والتأهب لسقوط الأمطار المتوقعة غدًا

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد والتأهب بجميع المراكز والمدن بنطاق المحافظة، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة أي تأثيرات محتملة للتقلبات الجوية.

يأتي ذلك وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، باحتمالية تعرض محافظة البحيرة غدًا الثلاثاء 3 مارس، لحالة من سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء بما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة على فترات متقطعة.

وأكدت محافظ البحيرة على استمرار حالة الجاهزية والاستنفار التام، والوجود الميداني المستمر للأجهزة التنفيذية، مع تمركز المعدات والآلات وسرعة الاستجابة لأي بلاغات أو مطالب للمواطنين، خاصة ما يتعلق بسوء حالة الطقس وتجمعات مياه الأمطار.

وشددت المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل بين وحدة التحكم والسيطرة بالديوان العام، والوحدات المحلية، وشركة المياه، وشركات الكهرباء والصرف الصحي، والحماية المدنية لضمان التعامل الفوري والفعّال مع أي طارئ.