مصرع شاب صدمه قطار خلال عبور شريط السكة الحديد في إيتاي البارود بالبحيرة

لقى شخص في العقد الرابع من العمر مصرعه في الحال، اليوم الأحد، جراء اصطدام قطار به في أثناء عبوره شريط السكة الحديد بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بشخص خلال عبوره شريط السكة الحديد بين قرية كفر مساعد وصفط الحرية بنطاق ذات المركز، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين خلال عبور شعبان.ح.م، 38 عامًا، مقيم مركز إيتاي البارود، شريط السكة الحديد اصطدم به القطار، وتوفي في الحال، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.