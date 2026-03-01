قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رامز جلال: معانا يارا اللي هنشن عليها غارة.. ونطلع ليها حودة الشرير
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1مارس 2026
لمة شبابنا في رمضان.. كفر الشيخ تجمع القلوب ضمن حلقات القرآن الكريم
محمد مرجان: لازم نصبر على توروب ونحاسبه آخر الموسم مش طبيعي الأهلي يغير 4 مدربين
قطر تعلن تاجيل الأنشطة الرياضية ووديات منتخب مصر تواجه المجهول
ترامب: قضينا على 48 قائدا إيرانيا في نفس اللحظة وأوقفنا برنامج إيران النووي
تشكيل قمة أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي
محافظ الغربية يخفض سعر البيض إلى 110 جنيهات خلال تفقده معرض أهلاً رمضان
دقائق دولية مجانية للمشتركين للاطمئنان على ذويهم بالدول العربية
الدوري الفرنسي: مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليل
ارتفاع ضحايا القصف الأمريكي لمدرسة البنات في ميناب بإيران لـ148 قتـ.يلة
بعد إقرار البرلمان.. آلية ضبط القيمة الإيجارية بـ قانون الضريبة العقارية
محافظات

محافظ البحيرة تقوم بجولة ميدانية موسعة داخل ميكروباص يضم الجهات التنفيذية

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

قامت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بجولة تفقدية موسعة بشوارع ومناطق المدينة، للوقوف ميدانيًا على كافة الاحتياجات التي تم عرضها خلال الاجتماع، والعمل على تحويلها إلى إجراءات تنفيذية فورية لصالح المواطنين.

عقب رئاستها لاجتماع موسع بمركز ومدينة وادي النطرون، وفي إطار العمل بروح الفريق الواحد بين كافة الجهات التنفيذية والنزول إلى أرض الواقع، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة للمواطنين وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

حيث استقلت المحافظ سيارة ميكروباص ضمت كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة والوحدة المحلية، لمتابعة مستوى الخدمات والمشروعات الجارية على الطبيعة، والتأكد من سرعة الاستجابة لأي ملاحظات أو احتياجات.

وشملت الجولة تفقد الموقع المقترح لإنشاء موقف سيارات بوادي النطرون، وكذا الموقع المقترح لإنشاء ساحة انتظار سيارات النقل بمنطقة الرست هاوس، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدخل المدينة والحد من التكدس.

متابعة مسار العائلة المقدسة، حيث وجهت برفع كفاءة البنية التحتية للطرق السياحية، والتأكد من وضوح اللوحات والعلامات الإرشادية بما يسهم في تعزيز المقومات السياحية والحضارية للمدينة.

كما تفقدت المحافظ المنطقة الصناعية، ووجهت بمراجعة وصيانة كافة المرافق، ومتابعة أعمال الكهرباء بالمناطق الأربعة بها، والمتابعة مع شركه الكهرباء لزياده القدرات الحاليه والمستقبلية، لضمان استمرارية الخدمة ودعم بيئة العمل والاستثمار.

وشملت الجولة المرور على الشوارع الرئيسية، بوسط المدينة (طريق الرست/ الوادي) وطريق نبع الحمراء وكفر داوود ومسار العائلة المقدسة حيث وجهت بصيانة أعمدة الإنارة لضمان الرؤية الجيدة وتحقيق السلامة للمواطنين ومستخدمي الطريق، إلى جانب تنفيذ أعمال التشجير على جانبي الطرق لتحسين المظهر الحضاري، ومراجعة العلامات الإرشادية للتأكد من وضوحها ودقتها.
ووجهت إدارة المرور بعمل محاور مرورية جديدة تسهم في منع أي تكدس وتحقق السيولة المرورية وخاصة بمنطقة ميدان لفظ الجلالة وسط المدينة.

كما قامت الدكتورة المحافظ بتفقد الاعمال الجارية بقرية الحمراء ووجهت بسرعة إنهاء الاعمال المتبقية بمحطات التحلية والصرف بقرى مبادرة حياة كريمة.

