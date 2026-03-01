قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أعيد التشهد الأخير مرة أخرى لإزالة الشك.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
«وللنساء نصيب» يكشف عن تفاصيل حياة السيدة «صفية بنت حيي بن أخطب» رضي الله عنها | فيديو
4 قتلى ونحو 20 مصابا.. صاروخ إيراني يصيب ملجأ إسرائيليا بشكل مباشر ببيت شيمش
لاريجاني: سنقصف القواعد التي تستهدف بلادنا في المنطقة ونعتبرها أراضي أمريكية
الحكومة: التعليم والصحة يحتلان أولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
برنامج وللنساء نصيب يستعرض قصة السيدة صفية بنت حيي رضي الله عنها
مجلس الدوما الروسي: الوضع في الشرق الأوسط قد يفضي إلى حرب عالمية ثالثة
السعودية تستدعي السفير الإيراني على خلفية الاعتداءات الإيرانية على المملكة ودول شقيقة
برلماني: تعزيز التصنيع المحلي والصادرات ركيزة لدعم الاقتصاد وخلق فرص عمل
«أوبك بلس» تقرّر زيادة الإنتاج بواقع 206 آلاف برميل يوميًا في أبريل
الأردن: مخزون السلع الأساسية آمن والأسواق مستقرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 60 طن قمح مخلوط وتحرير 47 محضر غلق لتجار تموينيين خلال مواعيد العمل بالبحيرة

تموين البحيرة
تموين البحيرة
ساندي رضا

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد هدية، وكيل وزارة التموين، وبالاشتراك مع الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، حملات مكبرة للمرور على المخابز والأسواق والمحلات بمركز إيتاي البارود.

أسفرت الحملات عن ضبط 60 طن قمح محلي مخلوط بقمح مستورد لدى أحد أصحاب محلات العلافة، وتم تحرير محضر بالمخالفة والتحفظ على المضبوطات، وضبط 47 تاجرًا تموينيًا لقيامهم بغلق المحال خلال مواعيد العمل الرسمية دون إذن أو عذر قهري، وتحرير محاضر لـ 5 تجار تموينيين لعدم وجود سجل زيارات بالمحل وقت المرور، وضبط أحد التجار التموينيين لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية.

كما تم ضبط مخبز لإنتاجه خبزًا ناقص الوزن بمقدار 15 جرامًا في الرغيف الواحد، كما تم تحرير محاضر لـ 3 مخابز آخرين لتوقفها عن العمل دون إذن أو وجود عذر قهري، بالإضافة لضبط طن لحوم ودواجن مجمدة داخل ثلاجة تبريد بدون ترخيص.

كما تم تحرير محضر ضد إحدى محطات تموين السيارات أثناء الجرد الدفتري من خلال سجل “21 بترول”، لتصرفها في 1250 لتر بنزين 80 و1038 لتر سولار، وضبط 200 لتر بنزين 80 وتحرير محضر تجميع لعهدة باطنية تعمل بدون ترخيص.

البحيرة تموين البحيرة قمح حملات تمونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

خامنئي

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

احمد شوبير

غياب العدالة .. تعليق غير مُتوقع من أحمد شوبير بعد تعثر الأهلي أمام زد

ليلي عبد اللطيف

حقيقة إلغاء الدراسة في 2026 بعد توقعات ليلى عبد اللطيف وإغلاق مدارس إيران

ترشيحاتنا

أرشيفية

اجتماع طارئ اليوم لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي لبحث التصعيد العسكري بالمنطقة

خامنئي

الاتحاد الأوروبي: اغتيـ.ال خامنئي لحظة فارقة في تاريخ إيران

القدس

سلاح الجو الإسرائيلي يجهز لمهمة غير مسبوقة فوق طهران

بالصور

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

Flash Charging
Flash Charging
Flash Charging

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد