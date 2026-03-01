ضبط 60 طن قمح مخلوط وتحرير 47 محضر غلق لتجار تموينيين خلال مواعيد العمل بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد هدية، وكيل وزارة التموين، وبالاشتراك مع الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، حملات مكبرة للمرور على المخابز والأسواق والمحلات بمركز إيتاي البارود.

أسفرت الحملات عن ضبط 60 طن قمح محلي مخلوط بقمح مستورد لدى أحد أصحاب محلات العلافة، وتم تحرير محضر بالمخالفة والتحفظ على المضبوطات، وضبط 47 تاجرًا تموينيًا لقيامهم بغلق المحال خلال مواعيد العمل الرسمية دون إذن أو عذر قهري، وتحرير محاضر لـ 5 تجار تموينيين لعدم وجود سجل زيارات بالمحل وقت المرور، وضبط أحد التجار التموينيين لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية.

كما تم ضبط مخبز لإنتاجه خبزًا ناقص الوزن بمقدار 15 جرامًا في الرغيف الواحد، كما تم تحرير محاضر لـ 3 مخابز آخرين لتوقفها عن العمل دون إذن أو وجود عذر قهري، بالإضافة لضبط طن لحوم ودواجن مجمدة داخل ثلاجة تبريد بدون ترخيص.

كما تم تحرير محضر ضد إحدى محطات تموين السيارات أثناء الجرد الدفتري من خلال سجل “21 بترول”، لتصرفها في 1250 لتر بنزين 80 و1038 لتر سولار، وضبط 200 لتر بنزين 80 وتحرير محضر تجميع لعهدة باطنية تعمل بدون ترخيص.