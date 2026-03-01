تأجيل محاكمة 9 متهمين لمحاولتهم خطف سيدة بالبحيرة لـ9 أبريل المقبل

قررت محكمة جنايات دمنهور، تأجيل محاكمة 9 متهمين بينهم أشقاء المجني عليها وزوج شقيقتها ونجله، بتهمة محاولة خطف سيدة بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة بغرض إيداعها في إحدى المصحات المتخصصة، لجلسة 9 أبريل المقبل بناء على طلب دفاع المتهمين لتقديم مستندات، وطلب محامي المجني عليها للإعلان بالدعوى المدنية.

عقدت الجلسة أمام الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار عصام محمد عبده، وعضوية المستشارين خالد رمضان الصافي، وإسماعيل محمد إسماعيل، وعماد عاطف عبد السميع.

وكان المستشار هاشم إبراهيم المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور أحال 9 متهمين للمحاكمة الجنائية، بينهم 3 من أشقاء المجني عليها وزوج شقيقتها ونجله و4 من العاملين في إحدى المصحات النفسية.

وأحالت المحكمة للمحاكمة الجنائية أشقاء المجني عليها إبراهيم. م ف، 29 سنة، ونجلاء. م ف، 41 سنة، ومني. م ف، 43 سنة، وزوج شقيقته صبري. م، 59 سنة، ونجله محمود، 18 سنة، و4 من العاملين في إحدى المصحات النفسية وهم محمد.ح. أ، 42 سنة، وأحمد.ح. م، 37 سنة، وبسمة. ش. م، 26 سنة، وهدير. م. خ، 30 سنة.

وأوضحت النيابة العامة في قرار الإحالة، أنه في يوم 3 أغسطس 2025 بدائرة مركز الدلنجات شرعوا في خطف المجني عليها أسماء. م. ف، عنوة رغمًا عنها بتحريض من المتهمين من الأول والرابع والخامس باقتحام منزل المجني عليها وتحطيم الباب واقتيادها عنوة إلى سيارة برفقة المتهمون من السادس إلي التاسع بادعاء نقلها إلى إحدى المصحات النفسية.

وخلال سير المجني عليها مع المتهمين بالسيارة تعالى صراخها فهب المارة لنجدتها من المتهمين، وكشفت معاينة النيابة العامة وجود تحطيم باب المسكن الخاص بالمجني عليها ووجود تلفيات بشقتها تجاوزت 50 ألف جنيه.

وتوصلت تحقيقات النيابة العامة إلى وجود خلافات بين المجني عليها وأشقائها على الميراث، كانت دافعًا لارتكاب جريمة محاولة الخطف للمجني عليها بالاستعانة بـ4 من العاملين بإحدى المصحات النفسية.