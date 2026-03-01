قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماحدش يقدر يقرب من مصر| الرئيس السيسي للمصريين: نشعر بكم ونبذل أقصى جهد لتحسين الحال والأوضاع
تعرف علي بدلاء الزمالك أمام بيراميدز
ناصر ماهر وحامد حمدان الأبرز.. بدلاء بيراميدز في مواجهة الزمالك بالدوري
تشكيل المصري لمواجهة انبي في الدوري
تأثيرات الضربات الإيرانية على سعر الذهب في الإمارات.. تفاصيل
هل يجوز للمرأة الصيام وقت الحيض؟ .. داعية: تعاند شرع الله
طقس شديد البرودة وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا
البترول: لا خسائر بشرية أو تلوث من حادث اصطدام ناقلة بمنصة بترولية
حالة الطقس غدا .. استمرار انخفاض درجات الحرارة في هذه المناطق
إعلام عبري: مقاتلات أمريكية من طراز إف 15 وإف 22 تحمل ذخائر في الطريق لإسرائيل
فن وثقافة

مسلسل صحاب الأرض الحلقة 12.. استشهاد مجد ووفاة فدوى وقوات الاحتلال تقبض على كارما

أحمد إبراهيم

شهد مسلسل صحاب الأرض الحلقة 12 تطورات مثيرة فى الأحداث حيث تبدأ الحلقة بحدث مأساوي حيث يتم القبض على كارما “تارا عبود” ابنة ناصر “إياد نصار” من قبل قوات الاحتلال واستشهاد نصر الذى كانت تحبه وانقذعا من مستوطن إسرائيلي. 

كما يتم استشهاد مجد قريب ناصر اثناء بحثه عن حضانه فى إحدى المستشفيات التى تم قصفها وأثناء عثوره على الحضانة يتم ضرب بالرصاص ويستشهد. 

وتلد فدوى “سارة يوسف” طفلها بمساعدة الدكتورة سلمى “منة شلبي” وتستقبل أهل المدرسة رسالة من قوات الاحتلال بضرورة إخلاء المكان والنزوح الى مطقة أمنه أخرى بداعي ان خذه المنطقة تحتوى على بعض عناصر المقاومة وأثناء نزوحهم تتوفى فدوى بسبب عناء الحمل والولادة. 

يأتي مسلسل «صحاب الأرض»، المكوّن من 15 حلقة، امتدادًا لمسار طويل من المساندة التي قادتها الدولة المصرية على مدار عامين دعمًا للقضية الفلسطينية.

وتجسّد منة شلبي في العمل شخصية «سلمى شوقي»، طبيبة مصرية تعمل في قسم الحالات الحرجة داخل قطاع غزة، وتشارك ضمن قافلة الإغاثة المصرية، بينما يقدّم إياد نصار شخصية رجل فلسطيني يعيش صراعًا وجوديًا قاسيًا، مدفوعًا بغريزة النجاة والتمسّك بالحياة وسط أهوال الحرب، وذلك على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023.

وتتقاطع رحلة الطبيبة المصرية مع مسار الرجل الفلسطيني الساعي إلى إنقاذ ابن شقيقه من تحت القصف، لتنمو بينهما علاقة إنسانية عميقة، تكشف وجوهًا متعددة للألم والأمل في زمن الحرب.

ويأتي مسلسل «صحاب الأرض» كعمل درامي توثيقي، يسعى إلى فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وإبراز صمود الشعب الفلسطيني، والدور المصري في دعم القضية وإفشال مخططات التهجير.

المسلسل بطولة إياد نصار، منة شلبي، كامل الباشا، عصام السقا، تارا عبود، ريم رأفت، آدم البكري، سارة يوسف، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمار صبري، وإخراج بيتر ميمي.

الدولار

قفزة في أسعار الدولار في البنوك.. وهذا ما حدث في منتصف التعاملات

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

عمرة رمضان

في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة

سمير فرج

سمير فرج : إيران لم تتعلم من أخطاء الحرب الأولى.. فيديو

خامنئي

نهاية خامنئي و40 من جنرالاته.. كيف رصدت المخابرات الإسرائيلية موعد اجتماع المرشد الأعلى السري؟

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

رسالة منحة التموين 800 جنيه.. كل ما يجب أن تعرفه وطرق الاستعلام

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1مارس 2026

المتهم

محملة بالخردة.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مطاردة سيارة لأخرى نقل

هيئة الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

حضنها وقبلها .. السجن المشدد 15سنة لصاحب لبقال تعدى على تلميذة في أسيوط

المشاجرة

تراشق بالحجارة.. القبض على طرفي مشاجرة بالجيزة

نائبة محافظ الشرقية تشهد احتفالية الذكرى الثامنة لإفتتاح متحف تل بسطا بالزقازيق

لضبط المنظومة المرورية.. لجان تفتيشية مفاجئة لضبط المخالفين بالشرقية

مسلسل الكينج الحلقة 12.. حفل زفاف محمد عادل إمام وميرنا جميل يتحول إلى عزاء

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

مي عز الدين في العناية المركزة

مي عز الدين في العناية المركزة وزوجها أحمد تيمور يطلب الدعاء لها

سر الهجوم نهارًا

سر شن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران نهارًا

رضا البحراوي

رسالة حب تعيده للساحة الفنية.. البحراوي يكسر قرار الاعتزال

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

