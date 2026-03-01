اتنين غيرنا الحلقة 12.. رسالة قاسية من آسر ياسين لـ دينا الشربيني

شهدت أحداث مسلسل “اتنين غيرنا” تطورًا صادمًا بعدما قرر حسن، الذي يجسده آسر ياسين، إنهاء ارتباطه بنور أبو الفتوح، التي تؤدي دورها دينا الشربيني، عبر رسالة صوتية مفاجئة أرسلها لها مباشرة عقب تتويجها بجائزة أفضل ممثلة.

القرار جاء في لحظة كان الجميع يتوقع فيها استمرار قصة الحب التي جمعت الثنائي، خاصة مع تصاعد مؤشرات الاستقرار بينهما.

في الوقت نفسه عادت نادية، طليقة حسن، التي تقدم شخصيتها هنادي مهنا، من الخارج برفقة ابنهما، حاملة معها رغبة واضحة في استعادة حياتها السابقة مع حسن، سعيًا لتنشئة طفلهما في كنف أسرة مكتملة.

عودة نادية أعادت إلى السطح مشاعر متداخلة وتوترات لم تُحسم من قبل، ما وضع حسن أمام اختبار صعب بين حبه الحالي ومسؤوليته تجاه ابنه.

اتنين غيرنا من بطولة دينا الشربيني وآسر ياسين وفدوى عابد ونور إيهاب وهنادي مهنا وناردين فرج وأحمد حسن، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.

وتدور أحداث مسلسل اتنين غيرنا في إطار اجتماعي رومانسي حول أستاذ جامعي يعيش من أجل أسرته وعمله فقط، يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تعاني صراعات اجتماعية، الأمر الذي يقلب حياتهما بالكامل رأسًا على عقب.