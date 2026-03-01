ليلة عامرة بالخشوع.. الجامع الأزهر يستقبل آلاف المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح

شهد الجامع الأزهر، اليوم الأحد، توافد آلاف المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح في الليلة الحادية عشرة من شهر رمضان المبارك، حيث اصطف المصلون في خشوع راجين رحمة ربهم، وقد جاؤوا من مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى أعداد غفيرة من الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر من أكثر من مئة دولة حول العالم، لأداء صلاتي عشاء وتراويح، والاستمتاع بما تتميز به ليالي الجامع الأزهر من أجواء روحانية فريدة طوال الشهر الفضيل؛ حيث تؤدى فيه صلاتي العشاء والتراويح يوميا، طوال الشهر الفضيل، بالقراءات العشر على يد نخبة من كبار قرّاء القرآن الكريم في الأزهر الشريف.

وتقدَّم صفوف المصلين الليلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على أروقة الجامع الأزهر، إلى جانب لفيف من قيادات الأزهر وعلمائه.

وأقيمت صلاة العشاء من سورة هود برواية ‏حفص عن عاصم، وأمّ المصلين فيها الشيخ محمد سالم عامر، بينما أقيمت صلاة التراويح من سورة هود برواية رويس عن يعقوب الحضرمي، وأبوالحارث عن الكسائي الكوفي، وإسحاق عن خلف العاشر، وأمّ المصلين فيها الشيخ رمضان خليف، والدكتور أسامة الحديدي، والشيخ أحمد العجمي، بينما أمّ المصلين في ركعتي الشفع والوتر الشيخ محمد علاء الدين.

ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر بنقل الصلاة مباشرة على جميع الصفحات والمنصات الإلكترونية التابعة للأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي، بجانب الصفحة الرسمية للجامع الأزهر على الفيسبوك، مع تقديم التغطية الإعلامية لكل ما يشهده الجامع الأزهر من فعاليات وملتقيات وندوات خلال شهر رمضان.

ويواصل الجامع الأزهر أداء رسالته خلال الشهر الكريم من خلال برنامج متكامل يشمل إقامة صلاة التراويح يوميًّا بالقراءات المتواترة بواقع 20 ركعة بالقراءات العشر، وصلاة التهجد في العشر الأواخر بواقع ثماني ركعات كل ليلة، وتنظيم (137) درسًا ومحاضرة بمشاركة نخبة من كبار العلماء وأساتذة جامعة الأزهر، وعقد (130) مقرأة قرآنية بواقع خمس مقارئ يوميًّا، إلى جانب تنظيم بيت الزكاة والصدقات موائد الإفطار والسحور اليومية بالجامع الأزهر للطلاب الوافدين بتقديم 10 آلاف وجبة إفطار وسحور يوميًّا، بإجمالي 300 ألف وجبة طوال الشهر، وذلك بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في إطار دور الأزهر الديني والدعوي والاجتماعي، وخصوصًا في شهر رمضان المبارك.