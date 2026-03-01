قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دونالد ترامب: دمرنا وأغرقنا 9 سفن تابعة للبحرية الإيرانية
الحرس الثوري: 560 قتي.لا وجريحا من العسكريين الأميركيين في الضربات الإيرانية
خصم 50% على رسوم ترخيص المحلات بتلك الفترة
ضربته بالروسية.. يارا السكري تنهال بالضرب على رامز جلال
صلاة العشاء والتراويح في الجامع الأزهر ليلة 12 من شهر رمضان | بث مباشر
ترامب: القيادة الجديدة في إيران تريد التحدث لذلك سأتحدث معهم
ترامب: القيادة الجديدة في إيران ترغب في الحوار ووافقت على ذلك
نيس يسقط أمام باريس في الدوري الفرنسي
توتنهام يخسر بثنائية من فولهام في الدوري الإنجليزي
جدول حجز قطارات عيد الفطر 2026.. تفاصيل
غرق منصة بترول بخليج السويس بعد اصطدام مركب رمسيس بها
عقب التعادل مع زد.. مواعيد مباريات الاهلي المتبقية في شهر رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

صلاة العشاء والتراويح من الحرمين في ليلة 13 رمضان | بث مباشر

صلاة العشاء والتراويح من الحرمين
صلاة العشاء والتراويح من الحرمين
أحمد سعيد

يقبل المصلون على أداء صلاة التراويح، لذا يقدم “صدى البلد”، بثاً مباشراً، لـ شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين في ليلة 13 رمضان، حيث يقبل المصلون على المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة لاغتنام الثواب.

شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين في ليلة 13 رمضان

عدد ركعات صلاة التراويح


اتفق جمهور العلماء والمذاهب الفقهية الأربعة، على أن عدد ركعات صلاة التراويح عشرون ركعة دون الوتر، وتكون ثلاثًا وعشرين ركعة مع الوتر، وهذا هو المعتمد عند جمهور الفقهاء عبر العصور.

عدد ركعات صلاة التراويح

صلاة التراويح ليست بفرض، والدين يسر، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها؛ فمن استطاع صلاتها عشرين ركعة فقد أتى بالكمال وعمل عملًا يُثَاب عليه وله أجر وافر، ومن لم يستطع صلاة العشرين صلَّى ما في استطاعته ويكون بذلك مأجورًا أيضًا، غير أنَّه لم يرقَ إلى درجة الكمال ولا يكون بذلك تاركًا فرضًا من الفرائض.

ويستحب الجلوس بين صلاة كلِّ أربعِ ركعاتٍ بقدرها، وكذا بين الترويحة الخامسة والوتر، ولم يُؤثَر عن السلف شيءٌ معين يلزم ذكره في حالة الانتظار، وأهل كل بلد مُخَيَّرون وقت جلوسهم هذا بين قراءة القرآن والتسبيح وصلاة أربع ركعات فرادى والتهليل والتكبير أو ينتظرون في صمت وسكون.

كيفية صلاة التراويح 11 ركعة

كيف تصلي التراويح 11 ركعة؟ صلاة التراويح تصلى مثنى مثنى أي ركعتين ركعتين، ثم يصلي الشفع ركعتين ثم الوتر، ووقت صلاة التراويح يكون من بعد صلاة العشاء وقبل الوتر إلى طلوع الفجر؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» متفقٌ عليه.

عدد ركعات صلاة التراويح


في "الصحيحين" عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: "ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيدُ في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة منها الوتر".

وما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما من أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يُصَلّي في رمضان عشرين ركعة سوى الوتر فضعيف.

دليل ثبوت العشرين ركعة في صلاة التراويح


أمَّا ثبوت العشرين ركعة فكان بإجماع الصحابة في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، وكون الرسول لم يثبتْ عنه أنَّه صلَّى العشرين لا يُعْتَبَرُ دليلًا على عدم سُنِّية العشرين؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أن نتبع ما يحدث في عهد الخلفاء الراشدين حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ» "سنن ابن ماجه". وقال أيضًا: «ستحدث بعدي أشياء فأحبها إلي أن تلزموا ما أحدث عمر».

وروى أسد بن عمرو عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة عن التراويح وما فعله عمر رضي الله عنه، فقال: التراويح سنة مؤكدة، ولم يستحدثه عمر من تلقاء نفسه، ولم يكن فيه مُبْتَدِعًا، ولم يأمرْ به إلا عن أصلٍ لديه وعهد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما دام الرسول صلوات الله عليه قد أمرنا باتّباع ما يحدث في عهد الخلفاء الراشدين وخاصة سيدنا عمر فتكون صلاة العشرين ركعة هي سنة التراويح، فكأنَّ الرسول هو الآمر بها؛ حتى إنَّ الأصوليين ذكروا أنَّ السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو واحد من الصحابة، على أنَّ الإجماع من الأدلة الشرعية التي يلزمُ الأخذُ بها.

العشاء والتراويح من الحرمين شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين في ليلة 13 رمضان ليلة 13 رمضان رمضان صلاة التراويح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

قفزة في أسعار الدولار في البنوك.. وهذا ما حدث في منتصف التعاملات

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

ليلي عبد اللطيف

حقيقة إلغاء الدراسة في 2026 بعد توقعات ليلى عبد اللطيف وإغلاق مدارس إيران

عمرة رمضان

في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة

سمير فرج

سمير فرج : إيران لم تتعلم من أخطاء الحرب الأولى.. فيديو

خامنئي

نهاية خامنئي و40 من جنرالاته.. كيف رصدت المخابرات الإسرائيلية موعد اجتماع المرشد الأعلى السري؟

الاهلي

بفعل فاعل .. لاعب الزمالك السابق يسخر من تعادل الأهلي أمام زد

ترشيحاتنا

عبير صبري

عبير صبري تخطف الأنظار بإطلالة راقية باللون الأبيض

مسلسل فن الحرب

مسلسل فن الحرب الحلقة 12.. عميل مزدوج على يوسف الشريف وريم مصطفى

يارا السكري وتامر حسني وبسمة بوسيل

بعد شائعات ارتباطهما .. يارا السكري ترد على سؤال عن تسببها فى طلاق تامر حسنى

بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 12.. حفل زفاف محمد عادل إمام وميرنا جميل يتحول إلى عزاء

محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

مي عز الدين في العناية المركزة

مي عز الدين في العناية المركزة وزوجها أحمد تيمور يطلب الدعاء لها

سر الهجوم نهارًا

سر شن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران نهارًا

رضا البحراوي

رسالة حب تعيده للساحة الفنية.. البحراوي يكسر قرار الاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد