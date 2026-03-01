خسوف كلي للقمر بالتزامن مع بدر رمضان

يشهد العالم مساء يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس 2026م خسوفًا كليًا للقمر، يتزامن توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر رمضان لعام 1447 هـ، في ظاهرة فلكية مميزة تستمر مرحلتها الكلية لمدة تقارب 58 دقيقة.

خسوف كلي للقمر 3 مارس 2026 غير مرئي في مصر

وأوضح معهد البحوث الفلكية أن جميع مراحل الخسوف، منذ بدايته وحتى نهايته، تستغرق نحو 5 ساعات و39 دقيقة تقريبًا، فيما تمتد فترة الخسوف الجزئي (من بداية الخسوف الجزئي الأول وحتى نهاية الخسوف الجزئي الثاني) لنحو 3 ساعات و27 دقيقة تقريبًا.

ويغطي ظل الأرض خلال ذروة الخسوف ما يقرب من 115.5% من قرص القمر، ما يؤدي إلى اختفائه بالكامل داخل ظل الأرض خلال المرحلة الكلية.

وأشار إلى أنه يمكن مشاهدة هذا الخسوف في المناطق التي يكون فيها القمر ظاهرًا وقت حدوثه، وتشمل: شرق أوروبا، وآسيا، وأستراليا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، والمحيط الأطلسي، والمحيط الهندي، إضافة إلى القطب الشمالي والقارة القطبية الجنوبية، بينما لا يمكن رؤيته في مصر.

وأكد معهد البحوث الفلكية، أنه لا يترتب على النظر إلى الخسوف القمري أي ضرر على العين، بخلاف كسوف الشمس الذي يتطلب استخدام نظارات خاصة للحماية عند مشاهدته.

وأوضح أن ظاهرة الخسوف القمري تفيد في التأكد من بدايات الأشهر القمرية (الهجرية)، إذ يحدث الخسوف في وضع التقابل، أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدرًا.

ويقع القمر حينها عند إحدى العقدتين (الصاعدة أو الهابطة)، الناتجتين عن تقاطع مستوى مدار القمر مع مستوى مدار الشمس (البروج)، أو قريبًا منهما، وفي هذه الحالة تقع الأرض بين الشمس والقمر على خط الاقتران الواصل بين مركزي الأرض والشمس، أو قريبًا منه، ما يؤدي إلى دخول القمر في ظل الأرض الممتد لمسافة تتجاوز بعد القمر عن الأرض، فيبدو القمر مظلمًا أو مائلًا إلى الاحمرار خلال مرحلة الخسوف الكلي.