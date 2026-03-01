قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دونالد ترامب: دمرنا وأغرقنا 9 سفن تابعة للبحرية الإيرانية
الحرس الثوري: 560 قتي.لا وجريحا من العسكريين الأميركيين في الضربات الإيرانية
خصم 50% على رسوم ترخيص المحلات بتلك الفترة
ضربته بالروسية.. يارا السكري تنهال بالضرب على رامز جلال
صلاة العشاء والتراويح في الجامع الأزهر ليلة 12 من شهر رمضان | بث مباشر
ترامب: القيادة الجديدة في إيران تريد التحدث لذلك سأتحدث معهم
ترامب: القيادة الجديدة في إيران ترغب في الحوار ووافقت على ذلك
نيس يسقط أمام باريس في الدوري الفرنسي
توتنهام يخسر بثنائية من فولهام في الدوري الإنجليزي
جدول حجز قطارات عيد الفطر 2026.. تفاصيل
غرق منصة بترول بخليج السويس بعد اصطدام مركب رمسيس بها
عقب التعادل مع زد.. مواعيد مباريات الاهلي المتبقية في شهر رمضان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب: القيادة الجديدة في إيران تريد التحدث لذلك سأتحدث معهم

دونالد ترامب
دونالد ترامب
هاجر رزق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن القيادة الجديدة في إيران تريد التحدث معه، وقد وافق على ذلك.


 وأوضح ترامب لصحيفة "ذا أتلانتيك": "إنهم يريدون التحدث، وقد وافقت على التحدث، لذلك سأتحدث معهم.. وكان ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك في وقت أبكر.. كان ينبغي لهم أن يقدموا ما كان عمليًا وسهل التنفيذ في وقت أبكر. لقد انتظروا طويلًا".

وأشار ترامب إلى أن بعض الإيرانيين المشاركين في المفاوضات خلال الأسابيع الأخيرة لم يعودوا على قيد الحياة، مضيفا: "معظم هؤلاء الأشخاص رحلوا.. بعض الأشخاص الذين كنا نتعامل معهم رحلوا، لأن ذلك كانت ضربة كبيرة".

وأضاف: "كان ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك في وقت أبكر.. كان بإمكانهم إبرام صفقة.. كان ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك في وقت أبكر.. لقد حاولوا التذاكي".

وحول استعداده لإطالة أمد حملة القصف الأمريكية على إيران إذا استغرق إسقاط النظام في طهران بعض الوقت، قال ترامب: "عليّ أن أنظر إلى الوضع في الوقت الذي يحدث فيه.. لا يمكنك إعطاء إجابة على ذلك السؤال".

وعبّر ترامب عن ثقته في أن انتفاضة ناجحة قادمة، مشيرا إلى مظاهر الاحتفال في شوارع إيران والتجمعات الداعمة من الإيرانيين المقيمين في نيويورك ولوس أنجلوس.

وقال: "هذا سيحدث.. أنت ترى ذلك، وأعتقد أنه سيحدث.. كثير من الناس سعداء للغاية هناك وفي لوس أنجلوس وفي أماكن عديدة أخرى".

ولفت إلى أنه راضٍ عن رد فعل الشعب الإيراني، مضيفًا أن "الأمر خطير للغاية، ومع علمي أنني طلبت من الجميع البقاء في أماكنهم، أعتقد أنه مكان خطير جدًا الآن".

وتابع: "الناس هناك يهتفون في الشوارع فرحًا، لكن في الوقت نفسه هناك الكثير من القنابل تتساقط".

وشدد ترامب على أن تأثير الهجوم على أسواق النفط سيكون أقل إرباكًا مما توقع بعض المحللين، قائلًا: "كان يمكن أن يكون هناك ارتفاع كبير في الأسعار فيما يتعلق بالنفط، لو سارت الأمور بشكل خاطئ"، مضيفًا: "سنرى ما يحدث. الناس أرادوا القيام بذلك منذ 47 عامًا. لقد قتلوا أشخاصًا لمدة 47 عامًا، والآن انقلب الأمر عليهم".

