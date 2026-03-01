بدأت بالترحيب وانتهت بالضرب .. رامز جلال يخرج يارا السكري عن شعورها

شهدت حلقة برنامج رامز ليفل الوحش تفاعلا كبيرا بين الفنانة يارا السكري والفنان رامز جلال، وكانت أبرز تلك الأخبار التي تم نشرها عبر موقع صدى البلد كالتالي:

يارا السكري ضحية “رامز ليفل الوحش” في حلقة اليوم

وقعت الفنانة يارا السكري ضحية حلقة اليوم من برنامج المقالب الرمضاني رامز ليفل الوحش، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، ويُعرض ضمن سباق برامج رمضان.

رامز جلال: معانا يارا اللي هنشن عليها غارة.. ونطلع ليها حودة الشرير

قال الفنان رامز جلال خلال استقبال الفنانة يارا السكري، في بداية حلقة اليوم من برنامجه: “معانا يارا اللي هنشن عليها غارة.. ونطلع ليها حودة الشرير”.

رامز جلال عن يارا السكري: مبتاكلش غير جيلي ملهاش في العدس والبصارة

قال الفنان رامز جلال خلال استقبال الفنانة يارا السكري: "النهاردة جايلنا بنت بجمالها عامله غارة.. مبتاكلش غير جيلي ملهاش في العدس والبصارة.. علقوا الإنارة وبلغوا الإدارة، يارا السكري"

يارا السكري: لو جالي فيلم هعمله مع محمد إمام.. ورامز جلال ينفعل بسبب العوضي

وجه الفنان رامز جلال سؤال إلى الفنانة يارا السكري؛ قائلا: "لو جالك فيلم مع أحمد العوضي ولا محمد إمام تختاري مين؟"، لترد بتلقائية: "محمد إمام".

ضربته بالروسية.. يارا السكري تنهال بالضرب على رامز جلال

انهالت الفنانة يارا السكري بالضرب على الفنان رامز جلال عقب اكتشاف مقلب رامز ليفل الوحش.