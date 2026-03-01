يارا السكري ضحية “رامز ليفل الوحش” في حلقة اليوم

وقعت الفنانة يارا السكري ضحية حلقة اليوم من برنامج المقالب الرمضاني رامز ليفل الوحش، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، ويُعرض ضمن سباق برامج رمضان.

وشهدت الحلقة أجواءً من التشويق والإثارة، حيث تعرضت يارا السكري لمجموعة من المواقف المفاجئة ضمن أحداث المقلب، وسط حالة من التوتر والدهشة قبل الكشف عن هوية رامز جلال في نهاية الحلقة، لتتحول الأجواء إلى مزيج من الضحك والانفعال.

عدد كبير من نجوم الفن

ويواصل البرنامج هذا الموسم استضافة عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، من بينهم غادة عبد الرازق، أحمد السقا، غادة عادل، لقاء الخميسي، سماح أنور، حمو بيكا، رحمة محسن، دينا، مصطفى غريب، كارولين عزمي، أسماء جلال، هنا الزاهد، عمرو الدرديري، ومروان عطية.

ويعتمد البرنامج على تنفيذ مقالب تحمل طابعًا تصاعديًا من المفاجآت، ما يجعله من أكثر البرامج مشاهدة خلال الموسم الرمضاني، في ظل حالة الجدل التي تصاحب حلقاته كل عام.